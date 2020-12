Obvodní soud pro Prahu 1 poslal do vazby soudce pražského vrchního soudu Zdeňka Sováka a další dva obviněné v kauze údajného ovlivňování soudních kauz a korupce. Žalobce Zdeněk Štěpánek požadoval vazbu pro čtyři z pěti obviněných, soud mu vyhověl ve třech případech. Štěpánek to řekl novinářům po vazebním zasedání. U většiny obviněných se obává zejména možného ovlivňování svědků.

Soudce Vrchního soudu v Praze Zdeněk Sovák. | Foto: ČTK / ČTK

"Obviněný soudce vrchního soudu byl vzat do vazby, stejně jako druhá osoba, se kterou byl v kontaktu," řekla mluvčí obvodního soudu Pavla Hájková, která zároveň o vazbě rozhodovala. Podle ní by obvinění mohli působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo mařit prověřování případu. Jednoho ze stíhaných poslala do vazby, protože by podle soudkyně mohl uprchnout. Jde totiž o cizince, který má vazby v zahraničí, uvedla Hájková.