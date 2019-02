Praha - Nečekanému napadení čelila na počátku víkendu hlídka strážníků z Prahy 4, která byla v pátek večer přivolána na Pankrác k ohlášené rvačce v bytě.

V pondělí připomněla podrobnosti Michaela Teplá z centrály městské policie. Když po delší chvíli konečně někdo otevřel dveře, ukázalo se, že čtyři přítomní muži zjevně mají upito – a přehlédnout nebylo možno ani drobná poranění, pocházející zřejmě ze rvačky. „Jeden z mužů dokonce zavrávoral tak, že upadl – a o dveře si poranil hlavu. Na místo byla volána záchranná služba," uvedla Teplá. Drama pak přinesla kontrola totožnosti. Pětatřicetiletý cizinec vytáhl nůž – a chtěl jednoho ze strážníků bodnout. Byl zpacifikován, dostal pouta – a putoval na policii.

Pobodání bytného obžalovaný u soudu přiznalK útoku na seniora, který ho kvůli problémům s placením nájmu vykázal ze své chatky v zahrádkové kolonii Višňovka, se v pondělí přiznal u Městského soudu v Praze 58letý Pavel M. Udělal to prý „v panice". K incidentu došlo loni 25. července, kdy Pavel M. zaútočil vojenským nožem, jímž majitele chaty bodl hrudníku, načež použil jako zbraň větev a do těla oběti kopal. V dalším řádění mu zabránili svědci. Čelí obžalobě z pokusu o vraždu. Obžalovaný si u soudu stěžoval, jak okolí údajně zneužívá toho, že je dobrák – a mimo jiné tak vinou exmanžely přišel o vlastní byt i chatu. Když po několika měsících pobytu dostal vyhazov i na Višňovce, načež majitel do chatky nastěhoval dva jiné muže, už prý toho bylo moc – zvlášť když prý neměl kam dát nejen krabice s oblečením, ale i lednici, pračku a počítač.

K záchraně aut přispělo přesouvání kontejnerůPotřebný byl zásah hasičů, ale jako první šli do akce strážníci a policisté. A díky jejich pohotovému zásahu se podařilo zabránit větším škodám. V souvislosti s plameny šlehajícími z kontejneru na Letné to v pondělí připomněla Michaela Teplá z centrály městské policie. Hořícího kontejneru na separovaný sběr papíru si strážníci projíždějící Oveneckou ulicí všimli již v pátek; necelé dvě hodiny po půlnoci. Strážníci společně s členy policejní hlídky nejprve rychle odtáhli okolní kontejnery, aby se oheň nerozšířil. Protože plameny ohrožovaly blízko stojící auto, za pomoci hasicích přístrojů se požár snažili alespoň usměrňovat, aby nezpůsobil další škody. O uhašení se postarali přivolaní hasiči.



