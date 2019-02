Kojenec zanechaný na mrazu. Policie navrhla obžalovat krkavčí matku

Až dvacet let vězení nebo výjimečny trest hrozí krkavčí matce za pokus o vraždu. Ta podle kriminalistů nechala loni v únoru své šestitýdenní dítě venku v mrazu. To nalezl položené na betonové podestě před vchodem do neobývaného domu kolemjdoucí muž. Vzal jej domů do tepla a tím mu zřejmě zachránil život. Policie ukončila vyštřování a nyní podala k městskému státnímu zastupitelství návrh na obžalobu.

„Detektivové z oddělení vražd v minulých dnech podali návrh na obžalobu ženy, která 19. února loňského roku odložila dítě na ulici," řekl mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Kojence nalezl Filip Slovák v pondělí 19. února v podvečerních hodinách v Čiklově ulici v Praze 4. Vzal jej ihned domů do tepla a zavolal na tísňovou linku, aby oznámil, co se stalo. Za svůj čin obdržel ocenění od policistů i záchranářů. Nalezeného chlapce převzaly do péče pracovnice sociálně-právní ochrany dítěte, o svěření do péče požádala jeho babička. Případem se ihned začali zabývat kriminalisté a řešili jej jako vraždu ve stadiu pokusu. "Mimo jiné provedli vyšetřovací pokus, při kterém zjistili, že by dítěti v důsledku podchlazení mohla být způsobena smrt. K tomu nedošlo jen díky náhodě a štěstí, protože oznamovatel dítě našel a zachránil ho. Při ohledání místa činu byla venkovní teplota okolo jednoho stupně nad nulou," uvedl tehdy Daněk. Žena podle policejního mluvčího po činu odjela z Česka, kriminalisté se ji snažili dopadnout v rámci mezinárodní spolupráce. Později se ji podařilo nalézt v Německu a v listopadu loňského roku byla předána do Prahy. K případu odmítla vypovídat. Soud ji poslal do vazby, kde prozatím zůstává.

Autor: Richard Šedý