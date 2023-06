Osmapadesátiletý Reeves sice v uplynulých měsících v Praze a okolí natáčel – rozhodně však není známo, že by udělal nějakou šupárnu, kterou by musela řešit česká policie. Spáchal ji někdo jiný, kdo se schovával za jeho jméno. Dařilo se mu to důkladně. Svoji oběť, 42letou ženu z Brandýsa nad Labem, oškubal skutečně komplet: ještě víc než dohola. Obral ji i o peníze, které ani neměla. Pachatel, který se za slavného herce vydával, ji přiměl, aby si kvůli němu půjčovala.

Vše začalo loni koncem roku, kdy na sociální síti napsala příspěvek do hercovy fanouškovské skupiny. Uplynulo pár dnů – a ozval se jí člověk, který se představil právě jako slavný idol. Keanu Reeves osobně. A začal zlehounka zjišťovat, jak je na tom fanynka s penězi. To se dá udělat vcelku nenápadně. Ženě, která uvěřila, že skutečně je v kontaktu s hercem ze zámoří, položil otázku, jestli by nemohla poslat nějaké peníze pro jeho nadaci pomáhající dětem. Informoval o tom policejní mluvčí Pavel Truxa – s tím, že peníze, které by mohla zaslat, žena neměla. Nevadí; byl připravený plán B.

Důvěřivost k neuvěření

„V konverzaci s poškozenou [údajný] herec pokračoval – a začali si svěřovat i osobnější věci,“ uvedl Truxa, co následovalo. „Následně jí pachatel sdělil, že by jí chtěl pomoci a podpořit ji – a také jí zaslat balík s hodnotnými dárky,“ připomněl. Znělo to lákavě: v balíku prý budou šperky, ale i další věci: značkové kabelky, boty a hodinky. To vše ve stotisícové hodnotě. Řeč je samozřejmě o sumičce 100 000 dolarů; ne korun. „Jediné, co pro to žena musela udělat, bylo vyfocení občanského průkazu,“ poznamenal Truxa.

Jak objemný balík to asi bude? Hodně velký, anebo ještě větší? Považte: za sto tisíc dolarů – v naší měně to dělá bezmála 2,2 milionu. Na doručení zásilky ale žena čekala marně, i když v kontaktu s údajným Reevesem zůstávala. A dozvídala se jednu výmluvu za druhou. Nejprve prý balík zadrželi celníci kvůli clu, později bylo potřeba zaplatit poplatek. A následně další. „Aby žena získala peníze na poplatky za doručení, navštívila opakovaně banku a peníze si půjčila. Dohromady zaslala za neexistující balík půl milionu korun. Až ve chvíli, kdy jí peníze došly, uvědomila si, že pravděpodobně komunikovala s podvodníkem. Když svůj příběh odvyprávěla policistům, ti mohli jen kývnout na souhlas.

Kriminalisté nyní za pomoci odborníků pátrají v zákoutích internetu, zda se po pachateli nenajde nějaká stopa, která by mohla vést až k odhalení jeho totožnosti. Pokud by se dotyčného podařilo vypátrat a postavit před soud, mohlo by mu hrozit až pět let bez internetu. Ten totiž vězni k dispozici nemají. Zato ke sledování filmů se přece jen dostanou snáz. I těch s Reevesem.