Naposledy kriminalisté vyjížděli do Zbraslavi letos v létě, kdy zákazník středního věku ohrožoval mačetou kurýra, který mu domů přivezl pračku. V tomto případě se jednalo o takzvaný manželský trojúhelník. Policie rovněž případ vyšetřuje a násilníkovi hrozí až tři roky za mřížemi.

Záchranáři ji uvedli do umělého spánku a odvezli anesteziologicko-resuscitační oddělení do motolské nemocnice. „Mohu potvrdit, že jsme vyjížděli k úrazu hlavy, vzhledem k tomu, že případ vyšetřuje policie, nebudeme se zatím k události více vyjadřovat,“ sdělila Pražskému deníku Jana Poštová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.