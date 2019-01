Praha – Obžalovat pět lidí ze dvou trestných činů – z porušování závazných pravidel hospodářského styku a z porušování povinností při správě cizího majetku – navrhli státnímu zastupitelství po ročním vyšetřování detektivové protikorupční policie, kteří se zabývali kauzou pražské opencard. Podle mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánky Zenklové nyní žalobci budou rozhodovat, zda pětici vlivných magistrátních úředníků pošlou před soud.

Policejní specialisté vyhodnocovali smlouvy spojené s provozováním kartového centra takzvané karty Pražana, která ponejvíce slouží jako tramvajenka a elektronická průkazka do knihoven (ale jejím prostřednictvím také platit parkové či při jejím předložení získat slevu na vstupném do vybraných památek i dalších expozic). S jednoznačným výsledkem. Dokumenty, které zástupci magistrátu za éry primátora Pavla Béma podepsali se společností Haguess, označili jako nevýhodné. Navíc prý tato firma byla vybrána v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách; nesplnila podmínky zadávací dokumentace.

Podle kriminalistů Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, tedy specialistů na rozkrývání zločinů ekonomického charakteru, přišlo hlavní město o desítky milionů korun. Pavla Kopecká z policejního prezidia uvedla, že prozatím vyčíslená škoda způsobená magistrátu dosahuje 70 milionů. Kopecká také připomněla, že policie se kauzou zabývala velmi důkladně. Během roční práce vyšetřovatelé shromáždili na pět tisíc stran spisového materiálu. „Obvinění, včetně někdejšího ředitele odboru informatiky magistrátu, se trestných činů měli dopustit jako osoby zodpovědné za řádný průběh veřejných zakázek v rámci realizace servisního kartového centra," konstatovala Kopecká.

Dění kolem smluv v kauze opencard je předmětem debat prakticky od počátku projektu, o němž kritici hovoří jako o předraženém, pro hlavní město nevýhodném – a nadto i s pochybnou koncepcí. Podezření na spáchání zločinů nyní potvrdila policie. Pokud budou úředníci obžalováni a skončí před soudem, hrozí jim dva až osm let vězení; v případě, že by soud vzal za prokázané, že šlo pouze o vědomou nedbalost, byla by horní hranice možného trestu tři roky vězení. A úvahu by také přicházelo uložení peněžitého trestu.

To, že smlouvy kolem opencard nebyly v pořádku a odporovaly zákonu o veřejných zakázkách, potvrdil také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten kvůli kauze opencard vyměřil pokuty již před dvěma měsíci. Podle zatím nepravomocného rozhodnutí má magistrát zaplatit 600 tisíc korun a dopravní podnik hlavního města ještě další půlmilion. Kauza opencard však není uzavřena ani z pohledu policie. Kriminalisté zkoumají i další okolnosti a souvislosti tohoto projektu. Celkem se do hledáčku policie dostala desítka lidí – a podle slov Kopecké není vyloučeno, že počet osob obžalovaných v kauze opencard by se na čísle pět nemusel zastavit.