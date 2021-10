Včera proběhlo u Městského soudu v Praze první jednání, rozhodnutí však zatím nepadlo. Soudkyně vyslechla obě strany a jednání odročila na prosinec s tím, že je potřeba dalších důkazů.

Jádrem sporu je výrok radní při rozpravě pražského zastupitelstva loni v září, při kterém byla vyhláška schválena. „Například kasino Happy Day na Václavském náměstí. Já jsem si myslela, že je to luxusní kasino. Zjistila jsem, že jsou tam jenom automaty,“ prohlásila tam Kordová Marvanová. Firma ale tvrdí, že poskytuje i živé hry, jako je například ruleta, a disponuje oprávněním k provozování kasina.

Politička je přesvědčena, že soud vyhraje. „Neumím si představit, že kasino, které se cítí poškozeno tím, že o něm mluvím jako o herně, protože tam převažuje technická hra na automatech, by mohlo uspět s tvrzením, že je dotčena jeho dobrá pověst. Není to výrok, který by mohl někoho urážet, je to jenom hodnocení, v rámci politické debaty na něj musí být nárok,“ říká radní, která je zároveň advokátkou.

Téma bude v pondělí probírat na svém jednání i rada města, koaliční kluby se za žalovanou postaví. „Předjednávala jsem to s kolegy z rady a všechna tři koaliční uskupení si za vyhláškou stojí. Praha má právní zájem na výsledku tohoto sporu,“ poznamenala Marvanová.

Pražský deník oslovil i majitele firmy Happy Day Antonína Šimka, odpovědi na dotazy ale do uzávěrky nezískal.

Firma proti vyhlášce vede řízení i s hlavním městem, stížnost nyní posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Předseda sdružení Občané proti hazardu Martin Svoboda označil spor za absurdní. „Je to jen určitá forma nátlaku od těchto v uvozovkách podnikatelů, kteří přicházejí o svůj byznys kvůli změnám, které město schválilo,“ soudí Svoboda.

Hlavní město se hazard ve svých ulicích snaží regulovat dlouhodobě. Podle vyhlášky, která platí začátku tohoto roku, jsou v metropoli plošně zakázány technické hry, tedy automaty a videoloterijní terminály. Hrát je možné jen takzvané živé hry. Po tříletém přechodném období tak mají v metropoli zůstat jen kasina provozující rulety, poker a podobné hry.