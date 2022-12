K vaření pervitinu sloužily pronajímané chaty a chalupy. Vždy jen nakrátko

/VIDEO, FOTOGALERIE/ V chatách kolem Prahy, ale i na dalších místech, se vyráběl pervitin nejen pro konzumenty v České republice, ale i na vývoz do Německa a do Nizozemí. Plyne to z informací, které ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych zveřejnil o operaci s krycím názvem Phale.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Operace s krycím názvem „PHALE“. | Foto: Policie ČR