„Psi se stále snažili zaútočit na všechny přítomné. Náhle si je ale z neoploceného pozemku přivolal jakýsi muž,“ připomněla Seifertová vývoj událostí. Za dotyčným se jeden ze strážníků vydal, aby si nechal předložit doklady a situaci s ním dále řešil. Zhruba v polovině cesty se proti němu psi rozběhli. Strážník na muže volal, ať si je zajistí, ale ten nereagoval. Následně pramalý respekt k uniformě projevil jeden ze psů. „Strážníkovi se zakousl do nohy a způsobil mu tržnou ránu,“ konstatovala Seifertová.

Pak už měli práci i zdravotníci a policisté. Pokousaný strážník byl odvezen k ošetření do nemocnice – a Policie ČR převzala řešení případu, jímž se nadále zabývá. Ještě za přítomnosti městské policie 44letý muž uvedl, že psi mu nepatří; on je má jenom „na hlídání“. A jméno majitele vlastně ani nezná…

Pro změnu na psa v roli oběti Seifertová v úterý upozornila v souvislosti s případem z posledního dne uplynulého roku. Pokud je někdo v době silvestrovských oslav v centru Prahy opilý, strážníci to většinou moc neřeší – tentokrát ale 40letý muž putoval za záchytku a ještě ho čeká správní řízení. Hlídku k němu 31. prosince odpoledne přivolala svědkyně čekající na tramvaj s tím, že v Bolzanově ulici mlátí psa. Pěstí – a opakovaně. Když ho napomenula, zjevně opilý páníček jí začal sprostě nadávat.

„On neposlouchal, tak dostal, co si zasloužil,“ vysvětloval pak muž strážníkům. Ani s nimi ale nehovořil zrovna salonním způsobem. A hrubé formě odpovídal i hrubý obsah: prohlásil, že se svým zvířetem si může dělat, co chce; klidně ho i zabít. Následně se začal slovně navážet i do členů hlídky. Protože nadýchal přes tři promile, byl převezen na záchytku. Psa odchytová služba odvezla do trojského útulku, kde zatím zůstává. Úřednice již rozhodla o jeho odebrání.

Apatické zvíře působící zanedbaným dojem prošlo prohlídkou a vyšetřeními. Protože bylo vystresované, dostalo uklidňující prostředky. Nenašlo se však žádné zranění, a tak policie vyloučila podezření na spáchání trestného činu.