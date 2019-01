K brutálnímu útoku v metru se přiznali dva bratři

Praha – Jeli jsme do Prahy za zábavou – a jsme připraveni nahradit veškerou vzniklou škodu. To pražským kriminalistům řekli dva bratři z Kladenska ve věku 22 a 23 let, kteří byli s přispěním poznatků pozorných občanů odhaleni jako podezřelí z brutálního útoku v metru.

Jan Rybanský z ředitelství pražské policie ve čtvrtek uvedl, že sourozenci reagovali na výzvu policistů a dostavili se k výslechu na služebnu v Bartolomějské ulici. „Tam se ke svému jednání doznali,“ řekl Rybanský a zmínil, že zazněla i slova lítosti. Dotyční také potvrdili předchozí předpoklady, že v incidentu sehrál svou roli alkohol. Cestující mladíky jen upozornil K šokujícímu incidentu došlo v sobotu 3. června před půlnocí ve stanici metra Muzeum. Na nástupišti 38letý cestující upozornil skupinku mladíků na jejich nevhodné chování – a následovala brutální odpověď: údery pěstí agresoři srazili muže na zem – na peronu plném lidí nikdo nezasáhl – načež ho jeden z nich ještě kopl do obličeje. Pak tříčlenná partička (z níž se jeden mladík do útoku nezapojil) odjela do stanice Flora, aniž se o muže s vážným zraněním v obličeji dále zajímala. Starost ovšem měla o sebe: podezřelí počítali s tím, že dění v metru sledují bezpečnostní kamery, a tak se cestou ještě stačili převléct, aby ztížili svoji identifikaci. Pozadí loňské střelby na Zličíně svědci neosvětlili Přečíst článek › Vyšetřovatel oba podezřelé obvinil z ublížení na zdraví a výtržnictví – což jsou trestné činy, za které by v případě uznání viny mohl být ve hře až tříletý pobyt za mřížemi. „S ohledem na jejich dosavadní beztrestnosti jsou obvinění stíháni na svobodě,“ poznamenal ve čtvrtek Rybanský.





