Incident se stal loni 21. dubna na zahrádce restaurace Polpo, která se nachází u obchodního centra Quadrio. Spor mezi sedmičlennou skupinou turistů a obsluhou vznikl kvůli tomu, že si cizinci do podniku přinesli vlastní alkohol. Z rvačky vyšel nejhůře jeden z číšníků, který přispěchal na pomoc manažerovi restaurace. Po útoku zůstal ležet v bezvědomí s komplikovanými a tříštivými zlomeninami lebky a s krvácením do mozku. Obžaloba označuje za dva hlavní agresory právě bratry Nahviovy.

"Chtěli jsme v Praze popíjet a užít si to, což jsme přesně dělali až do toho incidentu," uvedl dnes u pražského městského soudu anglicky Armin, který se před vzetím do vazby živil jako osobní trenér a kterému bude tento týden 29 let. Tvrdí, že manažer restaurace bezdůvodně a nečekaně napadl jeho kamaráda, a to ve chvíli, kdy už se skupinka po slovním konfliktu zvedala k odchodu. Na bitku si prý příliš nepamatuje.

Kopy do zad i do obličeje

Se stejnou verzí ohledně počátku rvačky přišel i dvaatřicetiletý Aräsh, který před příletem do ČR podnikal v internetovém marketingu. Také on vypovídal v angličtině, tlumočníka do nizozemštiny bratři odmítli. "Vzpomínám si, že jsem někoho kopl dvakrát nebo třikrát do zad, ale byly to kopy nízké intenzity, zezadu do žeber," řekl. Přiznal také jeden kop do obličeje.

Cizinci z místa činu utekli a večer téhož dne odjeli do Berlína. Tvrdí, že to měli od počátku v plánu. Do Prahy se následně vrátili, protože odtud měli koupené letenky domů. Na pražském letišti je zadržela policie. Bratři dnes uvedli, že netušili, že číšníkovi způsobili tak vážná zranění a že je policisté hledají. Z videa útoku, které zhlédli ve vazbě, byli podle vlastních slov v šoku. Vůbec se podle nich neshodovalo s jejich vzpomínkami. "Vypadalo to, že se chovám jako nějaký robot," řekl Aräsh.

Policie dvojici původně vinila z těžkého ublížení na zdraví, později ale právní kvalifikaci případu zpřísnila. Muži jsou obžalováni také z výtržnictví. Armin se navíc zodpovídá z pokusu o ublížení na zdraví. V noci před zbitím číšníka podle obžaloby udeřil do obličeje muže, s nímž se předtím pohádal před klubem v Dlouhé ulici. Nahvi to popírá.

Třem dalším členům skupinky turistů soud už dříve uložil podmíněné tresty a pětileté vyhoštění z Česka.