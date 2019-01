Budova bývalé plicní kliniky na pražském Žižkově, kterou několik let nelegálně okupují sqautteři a lidé z autonomního centra, měla být ve čtvrtek v 10 hodin vyklizena. Soudnímu exekutorovi se však nepodařilo dostat dovnitř. Kvůli napadení požádal o součinnost policii.

Aktivisté i přes rozhodnutí Ústavního soudu odmítají z prázdného domu v Jeseniově ulici odejít. Na čtvrteční ráno svolali protestní happening, přátelskou snídani s názvem Kliniku nedáme!.

Lidé byli v nemocničním oblečení včetně roušek, nad vchodem se skvěl nápis KLINIKA UZDRAVUJE, později přibyl slogan, že Klinika léčí město. Četly se básně, hrála hudba, snídaně probíhala v opravdu přátelském duchu, občas si někdo postěžoval na předchozí policejní šikanu, muži zákona dohlíželi na pořádek. Průběh vysílalo fiktivní rádio Tuleň v narážce na demonstraci na podporu mezinárodního dne lachtanů, tuleňů a velryb.

Před desátou hodinou se před budovou shromáždilo několik pánů z exekutorského úřadu, hned se ocitli v obležení novinářů. „Jak to bude vypadat?“ zeptal se jeden z žurnalistů. „Sám nevím,“ odpověděl jeden z exekutorů, kteří čekali na přesný čas 10:00. Jeden z nich držel v podpaží úřední lejstra.

Exekutor utíká bez boje

„Jsem Ivo Luhan z Exekutorského úřadu Praha 1. Zahajuji výkon exekuce o vyklizení Kliniky, žádám, jestli je na místě paní povinnou, aby se dostavila,“ hlásil soudní exekutor do amplionu. Po uplynutí tří minut, během nichž Tereza Virtová - tedy povinná osoba - nereagovala, se začal prodírat mezi lidmi.

„Jdu dovnitř, prosím, uvolněte cestu,“ říkal Luhan. Kolektiv Kliniky se mu však vysmíval a vstup zablokoval. „Exekutor utíká bez boje,“ řekla Virtová, zástupkyně Autonomního sociálního centra. Soudní exekutor dostal obrázek Kliniky. „To je jediná Klinika, kterou od nás dostanete.“

„Není možné se hlavním vchodem do budovy dostat, bude toto zaprotokolováno. Nebudu vstupovat do objektu násilně, mí lidé vstoupí do Kliniky postranním vchodem, je potřeba zjistit stav věci,“ prohlásil exekutor Luhan. Později podle reportéra Pražského deníku dodal, že jelikož byl napaden, požádá o spolupráci policisty.

Na místě probíhaly poněkud dramatické strkanice, proti squatterům zasahovali lidé z bezpečnostní agentury. Exekutor vyzval k vyklizení budovy a pozemku do 11:30, do té doby podle svých slov nebude konat. Aktivisté blokují zadní vchod. „Od toho se distancuji. Nic nepořádám, nic neorganizuji. Ti lidé jsou tady sami za sebe,“ sdělila Virtová Pražskému deníku.

Majitelem budovy je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) „Scénář je na exekutorovi, do toho SŽDC nezasahuje. Uvidíme, jaká bude časová osa. Jakmile vyprší lhůta, kterou jim exekutor dá, zahájí exekuci jako takovou a s tím i vyklízení objektu, zejména z důvodu bezpečnosti všech osob, které se tam neoprávněně nacházejí,“ řekl ve čtvrtek k událostem na Žižkově ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Lidi bez domova chtějí vyhnat na ulici

Nové vedení Prahy se snažilo se státní institucí ještě na poslední chvíli dohodnout o odkupu budovy, na provoz někdejšího zdravotnického zařízení by pak magistrát vypsal výběrové řízení. SŽDC plánuje na místě vybudovat kanceláře. Avšak podle kolektivu Kliniky mají její zaměstnanci výhodný komerční nájem jinde, squatteři se bojí, že by dům byl dál nevyužívaný. SŽDC tvrdí, že je objekt ve špatném stavu a obyvatelům hrozí nebezpečí.

„To je typická byrokratická klička, lidi, kteří nemají kde bydlet, chtějí vyhnat na ulici, kde by se jim podle mě mohlo spíš něco stát," řekl Jakub Ort z Kliniky ještě před zahájením exekuce.