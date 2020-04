Svůj nucený pobyt na invalidním vozíku rozhodně nebral jako handicap jedenačtyřicetiletý muž v Praze 4. Poté, co se snažil vykrást auto, napadl nožem muže, který jej napomenul a pak i přivolaného strážníka.

Vozíčkář útočil nožem na jiného muže i strážníka. | Video: Městská policie Praha

Na tísňovou linku městské policie 156 se v úterý kolem půl osmé večer obrátil mladý muž a požádal o příjezd hlídky do Chodovské ulice. Zde ho měl nožem ohrožovat muž na invalidním vozíku poté, co jej viděl, jak se snaží vniknout do zaparkovaného vozidla a upozornil ho, aby s tím hned přestal.