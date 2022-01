Agresoři však muže začali pronásledovat. Podkopli mu nohy, uštědřili mu několik ran pěstí do hlavy a kopali do něj. „Po napadení mu některý z útočníků odcizil peněženku a mobilní telefon. Poškozený utrpěl zranění, která si vyžádala převoz do nemocnice,“ uvedla mluvčí s tím, že kriminalisté zajistili kamerové záznamy nejen z celého incidentu, ale i z nedaleké večerky, kde si byla skupinka před tím nakoupit.

„Pokud podezřelé na záběrech poznáváte nebo víte, kde by se mohli zdržovat, ozvěte se prosím neprodleně na linku 158,“ dodala Siřišťová.

Pachatelům hrozí až deset let za mřížemi.