Soud s Babišem: Kvůli Čapímu hnízdu jsem necítil žádný nátlak, tvrdí Bendl

Někdejší příslušníci StB podle obžaloby šikanovali člena hudební skupiny The Plastic People of The Universe Vratislava Brabence, zpěváka kapely Extempore Jaroslava Neduhu a chartisty Janu Převratskou a Jiřího Chmela. Bezdůvodně je zadržovali a opakovaně prohledávali jejich byty. Všichni čtyři poškození se následně na počátku 80. let vystěhovali z Československa.

Obžalovaní na počátku hlavního líčení vinu odmítli. Řekli, že se s oběťmi nesetkali a že dělali u StB jinou práci. Všichni muži navíc uvedli, že se nemohli účastnit akce Asanace, protože norma podle nich byla zrušena v roce 1978. Obžaloba přitom mluví o skutcích po roce 1980.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

V kauze původně čelil obžalobě ještě Jaroslav Maryško, který se ale loni v únoru dohodl se státním zástupcem na dvouletém podmíněném trestu. Dohoda je pravomocná.