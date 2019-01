Praha - Až k Ústavnímu soudu ČR se se dostal případ Vietnamce, kterého středočeský krajský soud potrestal za drogový delikt. Cizinec dostal 30měsíční trest - a součástí pravomocného verdiktu je také rozhodnutí o vyhoštění na neurčito. Kolem toho, že by měl být vydán do Vietnamu, se nyní točí dohady, jež skončily až u ústavních soudců v Brně.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Cizinec namítá, že pokud by se ocitl zpátky ve své domovině, jeho dny mohou být sečteny. U nás byl údajně odsouzen pod cizím jménem – a jeho pravá identita je jiná. A kdyby se doma provalilo, co je ve skutečnosti zač, ve Vietnamské socialistické republice by mu prý hrozilo velmi přísné potrestání. Možná dokonce i to nejpřísnější: trest smrti.

Poté, co se Asiat ocitl ve vyhošťovací vazbě, požádal o obnovu řízení. Právě v té chvíli se vytasil s argumentem, že je ve skutečnosti někým jiným. O povolení nového procesu rozhodoval Krajský soud v Praze – a vyslovil se záporně. Posudek znalce, který se k identitě odsouzeného vyjadřoval, nebyl podle soudu důvěryhodný.

Ústavní soud – do jehož kompetence spadá posuzování případů, kdy lidé mohli být rozhodnutím justičních orgánů zkráceni na svých právech – měl ale poněkud jiné stanovisko. Třebaže původní verdikt následně potvrdil i pražský vrchní soud, brněnští soudci krajskému soudu vytkli, že nepočkal na vyjádření vietnamského styčného důstojníka.

Ústavní soud tedy přikývl argumentům obhajoby, že se soudy řádně nevypořádaly s otázkou identty odsouzeného – a tím pádem ani nebyla vyvrácena námitka o hrozícím stíhání ve Vietnamu s možností uložení trestu smrti. Rozhodnutí podepsané soudcem Janem Musilem současně připomíná, že pokud by byla v původním verdiktu nesprávně uvedena identita odsouzeného, už to je důvodem pro obnovu řízení.