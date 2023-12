Před rodinným domem v Hostouni, kde bydlel střelec z Filozofické fakulty univerzity Karlovy v Praze stále hlídkují policisté. Stojí zde dvě policejní auta a místo je stále obehnané páskou. Kromě policistů a novinářů je obec prázdná. Krátce po poledni přivezli kriminalisté zbytek vrahovy rodiny. Aby se co nejvíce vyhnuli novinářům, dojeli autem až přímo ke vchodu do domu.

Policejní zásah v Hostouni. | Video: Deník/ Radek Cihla

Právě v tomto domě zabil David K. svého otce a poté se vydal na osudnou cestu do Prahy. Policisté po mladém muži intenzivně pátrali. Provedli rozsáhlou kontrolu na nedalekém pražském letišti, kde zastřelený muž pracoval.

Čtyřiadvacetiletý student vlastnil několik střelných zbraní a v domě se měly nacházet i výbušniny. Kvůli tomu byla ve čtvrtek večer nařízena v Hostouni z preventivních důvodů evakuace obyvatel z okolních domů. Policejní tým včetně pyrotechniků prohledávali nejen místnosti domu, ale také zahradu. Obyvatelé se mohli vrátit až po 21. hodině.

Místní obyvatelé jsou stále ze čtvrtečních událostí nejen v Praze v šoku. Nikdo nedokáže pochopit, co k takovému činu mladého studenta vedlo. "Davidové do Hostouně nepatří," prohlásila žena čekající na autobusové zastávce.

Střelba v Praze: Policie pracuje s verzí, že student vraždil i v Klánovicích

"To v životě nikdo nepochopí. Byla to normální rodina. Tatínek Stanislav byl strašně hodný a šikovný člověk. Dělal na letišti a maminka je úřednice. Jejich syn se podle mě tady s nikým moc nekamarádil, protože tu nechodil ani do základní školy. Jezdila jsem s ním autobusem. Ale nevím, jestli jezdil do školy do Dobrovíze nebo do Janče," popsala oslovená žena s tím, že David K. se v obci nijak neprojevoval.

"Skauta tady nemáme, k dobrovolným hasičům taky nechodil. Spíš to byl kluk, který byl asi doma a ležel v knížkách. Když vzpomínám na Davida Lubinu, ten byl taky normální, akorát potom se zapletl s tím přepadením pošty v Lidicích a pak dělal nějaké lumpárny, když se vrátil tak sekal dobrotu. No a pak se stalo to, co stalo, že zabil střihače Velíška. Je to hrůza, jak říkám Davidové do Hostouně nepatří," uzavřela žena z Hostouně.

Z Hostouně pocházel i jiný známý český vrah - David Lubina. Ten v roce 2005 zastřelil střihače TV Nova Michala Velíška. Ten chtěl na Karlově náměstí v Praze pomoci ženě, kterou Lubina ohrožoval střelnou zbraní. U soudu tehdy dostal 25 let vězení.

Policisté navíc prošetřují i možnost, že David K. je právě tím vrahem, který před týdnem zabil muže a jeho dvouměsíční dceru v Klánovickém lese. Na místě, kde se David Lubina po vraždě v Praze ukrýval.