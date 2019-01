O trestu se tvrdí, čím dříve přijde, tím je účinnější. Zřejmě s tímto vědomím zasáhla policejní hlídka v noci v úterý 15. ledna v pražské Michli a okamžitě ztrestala dvaatřicetiletého muže za odhození nedopalku. Jenže za poněkud zvláštních okolností.

"Vraceli jsme se s kamárádkou z jedné akce v Michli. Potřebovali jsme se dostat na metro na Kačerov, tak jsme vyrazili na autobus. Měli jsme štěstí, sotva jsme se přiblížili k zastávce Hadovitá, už jel. Protože bylo pozdě, doběhli jsme ho, abychom nemuseli čekat na další. Jak se teď vlastně už kouří jen na ulicích, vůbec jsem si neuvědomil, že jsem odhodil půlku zapálené cigarety," říká David, který v tu chvíli netušil, co jej ještě čeká.

Nevěděl totiž, že jeho přestupek zahlédla projíždějící policejní hlídka. A rozhodla se jej řešit. Policisté autobus předjeli a zhruba za minutu do něj v následující zastávce Jemnická nastoupili. "Procházeli autobusem a když mě uviděli, vyzvali mě, abych s nimi vystoupil," líčí hříšník. "Samozřejmě jsem vůbec nechápal, která bije, ale vše mám v pořádku, tak jsem samozřejmě poslechl," dodává.

Máte štěstí…

Zatímco kamarádka pokračovala v cestě, policisté na zastávce Davidovi objasnili celou situaci. S udělením navržené blokové pokuty 200 korun na místě souhlasil. Nejspíš mu přála náhoda, že si jistou míru absurdity celé situace uvědomil až po nějaké době.

"Když jsem se začal ptát, jestli není divné mě kvůli takovéhle věci nechat vystoupit z autobusu, policista odsekl, že jsem se měl ozvat dřív a mám štěstí. Vyplněný bloček že nebude přepisovat, ale jinak by mi dal pokutu vyšší," vypráví David.

"Samozřejmě je to moje chyba, která mě mrzí. Za normálních okolností každého vajgla odnesu do koše, ale to není podstatné. Jen mi přišlo zajímavé, jak se to celé odehrálo. Obzvlášť v kontextu, že když jsem dalším autobusem přijel na Kačerov, nastupovalo do něj asi sedm lidí, kteří udělali přesně to, za co jsem dostal pokutu…," uzavírá.