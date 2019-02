Praha - Víc hlav víc ví - a více nohou toho víc oběhne. A navíc se vyplatí spoléhat na příslovečný policejní čich. Tak by se dalo zašpásovat na adresu smíšených hlídek policistů v metropoli - příslušníků pohotovostní motorizované jednotky doprovázených psovody. Výsledky spolupráce ale ukazují, že zločincům do žertu moc nebude. Zato policisté - ti mají důvod k úsměvu; tohle spojení se jeví jako účinné.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Milan Holakovský

Smíšené hlídky „péjáků" a psovodů mají úspěch, připomněla Iveta Martínková z ředitelství pražské policie.

Potvrdilo se to minulý týden ve středu večer na Strakonické, kde si policisté doprovázení i chlupáčem jménem Balů všimli na benzince auta značky Volkswagen figurujícího v databázi kradených aut. „U vozu se však nenacházely žádné osoby, a proto si policisté okamžitě vyžádali záznamy z kamer umístěných na čerpací stanici. Na nich byl zachycen muž, který chvíli před příjezdem hlídky od kradeného vozidla odešel směrem do centra," připomněla Martínková.

Po několika stovkách metrů se podezřelého podařilo najít – a při kontrole se ukázalo, že jde o 32letého recidivistu s bohatou trestní minulostí; především v souvislosti s autokriminalitou a s drogami. Zjevně se nepolepšil; na místě se přiznal k tomu, že kradené auto skutečně řídil – navzdory uloženému zákazu řízení; test na drogy pak raději odmítl. „Policisté z místního oddělení Smíchov mu již sdělili podezření z trestných činů neoprávněné užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání," poznamenala Martínková.

Z kapsy bundy čouhaly krabičky s parfémy

Se Smíchovem je spjatý i další úspěšný zásah společné hlídky „péjáků" a psovoda. V pátek hodinu po půlnoci byl tým vyslán do Nádražní ulice k vloupání do drogerie. Už po pár minutách pátrání se podařilo najít muže odpovídajícího popisu pachatele, jemuž navíc z kapsy bundy čouhaly krabičky s parfémy. Devětařicetiletý podezřelý nezapíral; ještě na místě se přiznal.

Do třetice přičiněním společné hlídky spadla klec v pondělí časně ráno v Hodkovičkách. Krátce před pátou hodinou tam byli policisté z hlídkové služby společně s příslušníky pohotovostní motorizované jednotky vysláni k vloupání do rodinného domu v ulici V Zátiší; pachatele vyrušila rozespalá majitelka a on s kořistí ihned utekl. Muže odpovídajícího popisu pachatele zanedlouho hlídky objevily na zahradě jiného domu.

Že jsou na správné stopě, potvrzovalo jeho chování: sotva dotyčný zmerčil uniformy, otočil se a utíkal pryč. Očekával, že se mu podaří zmizet ve tmě – to se ale přepočítal. Zanedlouho ho policisté objevili: krčil se pod schody domu. Nebylo pak o čem debatovat – stále měl totiž u sebe ukradené věci, a to včetně dokladů majitelky domu, ze kterého utekl.