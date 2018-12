Blikající majáky, kvílející sirény. Další automobilová honička jak z akčního filmu se odehrála v neděli v poledne v pražských ulicích. Celá akce vyvrcholila nehodou, při které havaroval jak prchající řidič, tak jeden z policistů ve služebním voze.

"Muž před pražskými policisty ujížděl v kradeném autě, bez řidičáku a pod vlivem drog. Teď mu hrozí stíhání pro několik trestných činů. Honička skončila nehodou a střelbou," uvedla pražská policie na svém twitterovém účtu.

Divoká honička začala na ulici 5. května, kde si policiejní hlídka všimla vozu, jehož značka byla od dnešního dopoledne v registru kradených aut. Rozhodla se proto řidiče zkontrolovat. Ten však byl vehementně proti a začal ujíždět naprosto zběsilým způsobem.

"Kromě toho, že nerespektoval jakékoli dopravní předpisy svědčí o urputnosti jeho snahy například to, že vjel i na parkoviště jednoho z hotelů v centru Prahy kde zpřerážel několik závor," uvedl mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan. Do pronásledování se postupně zapojily i další hlídky.

Místo zraněných lidí sražená motorka

Únik skončil v pražském Karlíně na rohu Křižíkovy a Hybešovy ulice nedaleko Invalidovny. Tam devětadvacetiletý muž nezvládl řízení a naboural do jednoho ze zaparkovaných aut. Nehodu těsně před tím měli i policisté. "Unikající výtečník je totiž zkusil vybrzdit. A protože se před jeho autem nacházely nezúčastněné osoby a bylo jasné, že po nárazu do kradeného vozu zezadu by mohly přijít k úhoně, strhl policista řízení vlevo na chodník, kde nikdo nebyl," vysvětlil Hulan. Střet tak odnesl "jen" zaparkovaný motocykl a policejní octavia, na níž je škoda několik desítek tisíc korun.

Ani po nárazu se ale muž nehodlal vzdát a dal se na útěk do Kaislových sadů. Lapit se nechal až ve chvíli, kdy policisté použili varovné výstřely. Podle Hulana byl chlapík pod vlivem metamfetaminu, tedy pervitinu. Policisté se případem dále zabývají a mimo jiné budou také zjišťovat, zda auto ukradl nebo jej jen převážel.