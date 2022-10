Zatímco běžný „záchyt“ falzifikátů značkového zboží představuje dovoz do České republiky, v tomto případě hodinky mířily do ciziny: zákazníkovi v zahraničí je chtěl prodat český občan. Připomněla to Yvona Matějková u Celního úřadu pro Středočeský kraj, která ve středu 12. října na odhalení padělku upozornila. „Jednalo se o vývoz mimo Evropskou unii, konkrétně do Ázerbájdžánu,“ konstatovala.