Ten zároveň upozornil na dva muže, kteří jsou na záznamu vidět v situaci, kdy je útočník obtěžuje. „Mohli by poskytnout velmi cenné informace, které by mohly celý případ objasnit. Žádáme také občany, kteří se v tuto dobu pohybovali v okolí metra Hloubětín, a tohoto muže viděli, aby se obrátili na linku 158, nebo na kteroukoliv služebnu Policie České republiky,“ uzavřel mluvčí.

Agresor, jemuž nyní hrozí až dvanáct let za mřížemi za loupež, způsobil staršímu muži v metru těžkou újmu na zdraví. „V souvislosti s vyšetřováním loupeže žádají krajští kriminalisté z prvního oddělení širokou veřejnost o pomoc. Pachatel v červené bundě byl zachycen na kamerovém záznamu, když se pohyboval po vestibulu metra a obtěžoval cestující,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Nejdřív měl loupit a pak u metra Hloubětín ve středu kolem půl dvanácté v noci brutálně napadl staršího muže. Agresora se povedlo pražským policistům zadržet. Nyní ovšem hledají svědky, kteří by jim pomohli objasnit veškeré události.

