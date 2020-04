Záznam zveřejnila facebooková uživatelka Tereza Smažinková. Příspěvek si během několika hodin získal pozornost tisíců lidí. Je sice pravda, že kabinet Andreje Babiše (ANO) v rámci boje proti infekci COVID-19, omezil pohyb osob na veřejných místech – venku se smí být jen po dvou a se zakrytými dýchacími cestami, ale tento incident je pro mnohé šokujícím svědectvím dnešní doby.

Smažinková v komentáři ke zveřejněnému videu tvrdí, že seděla s dalšími třemi kamarády u rybníka nedaleko železniční stanice Praha-Zličín na západním okraji metropole. Byli prý v rouškách a v místě, kde nebyli žádní jiné lidé. Přesto někdo zavolal hlídku městské policie.

„Přijeli ze dvou stran, dohromady jich přišlo pět nebo šest. Začali se chovat agresivně a vyhrožovali nám pokutou, na což samozřejmě měli právo, uvědomujeme si, že jsme porušovali vyhlášku a tedy toto jejich chování absolutně nevyvracím,“ líčí Smažinková. Za porušení zákazu mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví skutečně hrozí až desetitisícová pokuta a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) chce po policistech jejich důsledné vymáhání. Cestou z lánské hostiny u prezidenta Miloše Zemana letěl Hamáček dokonce prozkoumat policejním vrtulníkem dění v Praze a okolí.

V Řepích podle Smažinkové probíhalo vše v pořádku, „dokud strážníka jeden z kamarádů nekonfrontoval s tím, že jsou tam taky ve více lidech a ani nedodržují odstup“. Mladík pak údajně dostal pěstí do obličeje. „Ve chvíli, kdy jsem se ho (slovně) zastala, tak jsem dostala facku,“ dodává mladá žena. Její slova už potvrzuje video.

Selhání jednotlivce

Dívka upadla na zem a pak se zvedla, načež označila strážníkovo chování jako neprofesionální. „Chovejte se slušně,“ odvětil příslušník městské policie a mluvil o tom, že se nenechá urážet. Smažinková přitom napsala, že „fyzickému napadení nepředcházela z naší strany absolutně žádná agrese, slovní urážení nebo snad zasahování do jeho osobního prostoru“. Strážník dle jejího vyjádření rovněž odmítl sdělit jméno či identifikační číslo.

Městská policie zareagovala záhy s tím, že „tohle už se nesmí stát“. Mluvčí strážníků Irena Seifertová ve facebookovém příspěvku uvedla: „K celé situaci se stavíme čelem, bez vytáček a rádi bychom se za selhání našeho zaměstnance omluvili.“

Ačkoliv podle Seifertové zatím není jasné, co se přesně na místě odehrálo, je zřejmé, že strážník se choval neprofesionálně a v rozporu se zákonem. „To je pro nás zcela nepřijatelné a velmi nás to mrzí,“ napsala mluvčí a dodala, že případ prověří Inspekce Městské policie hl. m. Prahy jako nezávislý kontrolní orgán. O výsledcích chce vedení magistrátní organizace informovat veřejnost.

„Městská policie v Praze má přes 2200 zaměstnanců a velmi bychom si přáli, aby se všichni vždy chovali, tak jak se sluší a patří. Bohužel to nejsme schopni vždy ovlivnit a v tuto chvíli to vnímáme jako selhání jednotlivce,“ dodala Seifertová. Diskutující se v komentářích rozdělili do dvou skupin – jedni incident odsuzují, druzí naopak (logicky) poukazují na to, že video může být vytrženo z kontextu. Ale pak (trochu nepochopitelně) píší, že si dívka facku zasloužila…