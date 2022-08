Zákrok policisty z Horních Počernic zachytil na video svědek. "Kontrolní orgány budou detailně zkoumat přiměřenost zásahu policisty, zároveň však budou vyhodnocovat i to, co tomu předcházelo a co není na videu zachyceno," uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.