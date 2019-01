Praha – Vítězný zápas o život člověka svedli v noci na středu strážníci v samém centru metropole. Bylo to v hudebním klubu na Václavském náměstí, kde se pracovník ochranky dostal v půl třetí ráno do potyčky s trojicí anglicky hovořících mužů.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK

Ačkoli tomu průběh konfliktu neodpovídal, náhle se skácel k zemi – a zůstal bezvládně ležet bezvědomí. Zástava srdce! Právě strážníci byli na místě velmi brzy. Hned po kolemjdoucí ženě, která ihned začala s poskytováním první pomoci. Na tísňové oznámení reagovala hlídka, které byla jen pár desítek metrů od klonu, a záhy se objevili i příslušníci pohotovostního útvaru městské policie. Společnými silami se postarali o nepřímou masáž srdce hlavní roli ale sehrál automatizovaný externí defibrilátor. Nevelký přístroj pro laické použití určený k záchraně životů, jímž jsou vybaveny některé vozy městské policie.

Pak strážníci pokračovali v srdeční masáži

Tyhle defibrilátory jsou opravdu šikovné mašinky. Po připojení k tělu pacienta dokážou samy vyhodnotit jeho zdravotní stav, zajistit nejvhodnější postup – a k tomu ještě lidským hlasem radí obsluze, co přesně je třeba udělat. To, že tentokrát bylo opravdu zle, rozpoznal i defibrilátor. Doporučil elektrický výboj. Pak strážníci pokračovali v srdeční masáži. S tím nejšťastnějším koncem. Ještě před příjezdem sanitky nabyl muž vědomí. Záchranáři pak pacienta převezli do nemocnice.

Pro strážníky tím ale akce neskončila. Podle popisu svědků začali pátrat po cizincích, s nimiž měl muž z ochranky výstup. Podařilo se je najít na druhé straně Václavského náměstí. Okolnosti incidentu nyní šetří policisté.