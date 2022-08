Zdroj: Youtube

Podle jejích slov se napadený muž dopouštěl protiprávního jednání, proto policista provedl služební zákrok. "Šetřením z naší strany nebylo zjištěno podezření ze spáchání trestného činu, proto dle věcné příslušnosti tuto událost řeší příslušný odbor vnitřní kontroly policie," dodala mluvčí.

Pokud odbor zjistí, že se policista nezachoval správně, může mu hrozit pokárání od vedení, snížení platu nebo i vyhazov.

Událost se stala v sobotu 30. července. Muž, který byl zřejmě pod vlivem drog, zvonil na policejní služebnu v Horních Počernicích a něco vykřikoval. Jeden z policistů se neovládl a tvrdě proti němu zasáhl. Zákrok zachytil na video svědek. "Kontrolní orgány budou detailně zkoumat přiměřenost zásahu policisty, zároveň však budou vyhodnocovat i to, co tomu předcházelo a co není na videu zachyceno," uvedla tehdy policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Podle dostupných informací je muž, který policistu vyprovokoval, šestkrát soudně trestaný recidivista. Měl být agresivní a také měl vyhrožovat hlídce, že je všechny postřílí. Zároveň nereagoval na žádné výzvy policistů. Po incidentu byl převezen na psychiatrii do Bohnic.