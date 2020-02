Pavel Smutný (STAN), starosta Jesenice, kde organizovaná skupina vykradačů domů řádila od loňského podzimu nejvíce, se obrátil spolu s kolegy z okolních obcí na vedení Středočeského kraje a ministerstvo vnitra.

„Požadujeme, aby byl urychleně řešen deficit počtu policistů ve Středočeském kraji. Stávající podstav policistů současnou situaci významně ztěžuje,“ píše se v petici s názvem Jesenická výzva, kterou podepsalo přes sedm stovek lidí. Smutný už dříve v této věci apeloval také na policejního prezidenta.

Policistů je opravdu málo

„Lidé to samozřejmě vnímají a mají strach, především pak ti staří. Obecným problémem, který na Praze-východ a Praze-západ je, je skutečnost, že policistů je opravdu málo. Tyto činy, které probíhají, tomu jen nahrály, že se to úsilí aktivovalo k tomu, aby se ten policejní stav zlepšil,“ řekl Právu starosta Mirošovic Tomáš Zvěřina (nezávislý) s tím, že aktuálně v obci uvažují o instalaci kamer.

Právě tam došlo k vloupání už ve středu. Ve čtvrtek pak majitelku nemovitosti, která je momentálně v zahraničí, v části obce Sulice upozornil alarm o násilném vniknutí do domu. Ačkoliv policejní hlídky byly na místě do čtyř minut a na obloze kroužil vrtulník s termovizí, pachatele se dopadnout nepodařilo.

Proto stoupá mezi obyvateli okresů Praha-západ a Praha-východ napětí, frustraci z policejní práce ventilují lidé na sociálních sítích. Ve facebookové skupině Události na Mnichovicku jeden z obyvatel líčí, jak se do jednoho domu někdo dostal přes dvoje plotová vrátka a zpřeházel věci v přízemí, zatímco majitelka se dívala v horním patře na televizi. Nic se neztratilo – a naštěstí stejně jako v ostatních případech – nikdo nebyl zraněn.

V další vášnivé diskuzi pod fotkou tří osob v kuklách u domu v ulici Na Ježově, kde skutečně ke vloupání došlo, zase jedna z facebookových uživatelek píše: „Ta jejich drzost už je fakt do nebe volající… oni si dělají z policajtů dobrý den.“

Pod nejčerstvějším případem z Chocerad v oblasti Posázaví na Benešovsku se množí příspěvky jako „To už si snad dělají srandu, ne?“ (jiní používají ostřejší výrazivo) nebo „To není možné, musejí mít dobré informace“. Na druhou stranu, jak upozorňuje jeden z komentářů, není potvrzeno, že všechna vloupání má na svědomí jeden gang, i když jsou si jednotlivé případy velmi podobné. „Veze se na tom kdejaký obecní chmaták.“

Sekat ruce!

Situace se však může velmi brzo vymknout kontrole, neboť hodně lidí – byť s nadsázkou – navrhuje „sekat ruce“, pořídit si pořádného hlídacího psa. Někteří vyzývají k zakládání ozbrojených domobran. Armáda místních by prý problém vyřešila.

„U nás neplatí, že když vstoupíš na cizí pozemek, můžeš přijít o život… . Mám pocit, že člověk, který nerespektuje práva jiných, by měl pykat. Ano, cena lidského života je vyšší, ale to by si měl hlavně uvědomit ten zloděj a nepouštět se do situací, ve kterých může být zraněn či zabit,“ napsala jedna z diskutujících.

„Policisté všem případům vloupání do rodinných domů věnují maximální pozornost, provádí rozsáhlá šetření, nicméně doposud se zatím nepodařilo ztotožnit žádnou konkrétní osobu či osoby, které by měly mít tyto skutky na svědomí,“ vyjádřila se mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.