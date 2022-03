„Nikdo další neměl motiv, že by chtěl dvojici zavraždit, proto je Fiala hlavním podezřelým,“ uvedla státní zástupkyně Jana Murínová s tím, že pro Fialu navrhuje trest odnětí svobody na 30 let, pro Nehybu 5 let.

Fialův advokát Petr Lukáč nezpochybňuje, že tragicky přišli o život dva lidé, ale odmítá podezření, že skutek provedl Tomáš Fiala.

Podezřelý je však i motiv zavražděné k prodeji vily. „Svědecky je prokázáno, že poškozená nikdy neměla v úmyslu vilu někomu prodat, měla ke svému domu velkou citovou vazbu a rozhodně dům nechtěla darovat svému partnerovi. Chtěla, aby vila zůstala v rodině,“ řekla Murínová.

Pětadvacetiletý Fiala a o rok starší Nehyba chtěli podle obžaloby získat historickou vilu v hodnotě přesahující 20 milionů korun, kterou vlastnila později zavražděná seniorka. Zfalšovali kupní smlouvu, Fiala pak majitelku nemovitosti i jejího druha odvezl počátkem června 2019 do pronajaté chaty. Tam je podle žalobců zavraždil, zatížil jejich těla závažím a shodil je z mostu do vody. Těla byla nalezena v hloubce 30 metrů pod mostem přes vodní nádrž Švihov až v říjnu. Vražda se podle obžaloby měla stát ve vesnici Velká Paseka na Havlíčkobrodsku.

Částka, za kterou chtěli obžalovaní vilu údajně získat, byla velmi nízká. „Někdo chtěl koupit vilu za 2 miliony, což je o mnoho méně, než je odhadovaná cena. Na základě toho vzniklo podezření, že zmizení poškozených může souviset se snahou podvodným způsobem získat nemovitost poškozené,“ popsala státní zástupkyně Murínová.

Středeční jednání v případu vraždy kvůli vile na Bubenči. Státní zástupkyně pro podezřelého Tomáš Fialu (na snímku v doprovodu policie) navrhuje trest odnětí svobody 30 let.Zdroj: Deník/Klára Karasaridu

V době domovní prohlídky podle znalkyně Miroslavy Dostálové byla vila ve velmi špatném stavu. Byla zanesená nepořádkem, takže se v ní nedalo žít. Nové majitele stálo vyklizení několik tisíc. Podle odhadu znalkyně by nemovitost v tomto stavu měla cenu maximálně necelých 7,5 milionu korun. „Kdyby to nebylo tak poničené, tak by cena byla kolem 25 až 30 milionů,“ uvedla Dostálová.

K vraždě mělo dojít v pronajaté chatě, kam Fiala odvezl majitelku vily i jejího partnera, poté, co s Nehybou zfalšovali smlouvu o prodeji. Fiala s Nehybou po vraždě údajně odvezli auto obětí do Maďarska a následně se pokusili nechat převést vilu v katastru nemovitostí. To se jim nezdařilo kvůli zásahu policie.

Důkazy po prohledání vozidla naznačovaly, že se s něčím v autě manipulovalo a někdo se v něm snažil něco skrýt. „Z vozidla byly odmontovány registrační značky a interiér byl potřísněný chemikáliemi, pravděpodobně kvůli snaze zničit stopy,“ konstatovala Murínová.

Podle obhájce Lukáče šlo o běžnou autokosmetiku použitou uživatelem vozu.

Znalkyně Andrea Vlčková v úterý uvedla, že smrt obětí nebyla způsobena utopením. Zároveň podle ní není možné, aby se těla zavražděných vešla najednou do kufru auta, jak je uvedeno v obžalobě.

Novorenesanční vila, která byla postavena mezi lety 1892 až 1893 podle projektu architekta Rudolfa Koukoly. Od roku 1958 je chráněna jako nemovitá kulturní památka České republiky. Odhadovaná cena podle znalkyně je 23 milionů.

„Dvě poměrně statná těla takto do zavazadlového prostoru nenaskládám,“ řekla Vlčková.

Při středečním jednání stále nebyl vyřčen rozsudek. O případu soud rozhodne pravděpodobně v pátek nebo v následujícím týdnu.