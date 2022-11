Zloděje z Palladia pomohl dopadnout šéf ochranky prezidenta

Od roku 2019 do letoška údajně zahrnovala do svých daňových přiznání fiktivní faktury. K takovým závěrům dospěl tým NCOZ ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem a Finanční správou. Majitel společnosti pak podle nich dostával peníze buď na účty jiných společností, které také vlastnil, nebo prostřednictvím údajných dodavatelských firem, upřesnil v pátek 11. listopadu mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. „Vlastník podle našich závěrů následně finanční prostředky utrácel za luxusní zboží či služby pro sebe a svou rodinu,“ konstatoval.

Jen drahá auta, která policisté v souvislosti s tímto případem zabavili, dosahují celkové hodnoty kolem 30 milionů korun. Nechybí značky Ferrari či Aston Martin. Ibehej dále zmínil zajištění nemovitosti a luxusních hodinek za zhruba deset milionů. „Na základě právní pomoci byly provedeny úkony k zajištění důkazů a majetku obviněných také ve Švýcarsku,“ doplnil.

Jestliže hovoří o obvinění, znamená to, že vlastník společnosti byl obviněn ze zkrácení daně a z legalizace výnosů z trestné činnosti. Zbývajících šest lidí má na krku stíhání pro krácení daně. V případě odsouzení hrozí pobyt ve vězení v trvání od pěti do deseti let. „Dvě osoby byly vzaty do vazby,“ konstatoval Ibehej.