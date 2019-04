Feri byl po útoku převezen do uherskohradišťské nemocnice. "Zašili mi ránu, udělali rentgen a vyšetření a propustili," napsal poslanec v SMS zprávě.

Incident se podle policie odehrál v neděli kolem 17:00, poslanec byl napaden na veřejném prostranství dvěma muži. Při incidentu údajně padly rasistické nadávky, Feri má z otcovy strany předky v Etiopii.

Jedu do Hradiště, saniťaci si to nenechali vymluvit. Dostal jsem pár ran do hlavy a není mi nejlíp, tak pro jistotu. pic.twitter.com/MTaasYYDgV