Dosud ani není jasné, zda se jednalo o řádění zločineckého gangu, případně několika skupin, o čemž se hovořilo původně, anebo řada z jednotlivě posuzovaných případů mnoho společných rysů nemá, jak se třeba letos v únoru vyjádřil krajský policejní ředitel Václav Kučera.

Naznačil tehdy, že předpokládaný „jesenický gang“ možná vůbec neexistoval. Zveřejněné záznamy bezpečnostních kamer pouze prozrazují, že minimálně v některých případech nešlo o osamocené pachatele; na místě bylo více maskovaných postav.

Rozuzlení přijde až s dopadením pachatelů

Zda šlo, anebo nešlo o sérii vloupání, stále není jasné, uvedla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. „Kriminalisté se zabývali i tím, do jaké míry jsou si případy „podobné“ a zda v nich nelze spatřovat sériovost tedy že by je mohl spáchat jeden pachatel nebo skupina. Reálnost verze mohou však potvrdit či vyvrátit až v případě zadržení pachatele či pachatelů,“ konstatovala.

Z jejích slov plyne, že mezi podezřelými z vloupaček, které se středočeské policii podařilo dopadnout, ti, kteří by měli mít na svědomí skutky přičítané „jesenickému gangu“, zřejmě nefigurují. Za první čtyři měsíce letošního roku středočeští kriminalisté objasnili 45 vloupání do rodinných domů přičemž v 35 případech se jedná o skutky spáchané už loni.

Vloupání mají na svědomí spíš Češi

Mezi dopadenými podezřelými jsou i ti, kteří mají na svědomí letošní vloupačky. Jako jeden z posledních případů připomněla mluvčí vloupání do rodinného domu, k němuž došlo v Černošicích 9. dubna. Zloději vnikli do objektu, v němž spali majitelé, kteří poté, co je vzbudil hluk, zavolali na linku 158.

Policejní hlídka zadržela dva muže z Moldávie ve věku 23 a 24 let. Vedle nich podezřívá z vloupaček také občany Polska a Ukrajiny nicméně cizinci jsou v menšině. „Pachateli byli v převážné většině občané České republiky,“ dodala Suchánková.

Škoda dosáhla 28 milionů korun

Vloupání do rodinných domů v okolí Prahy se začala množit od počátku září.

Do konce roku policisté zaevidovali 63 případů na Praze-venkov: Jih (nejbližší okolí hlavního města dělí policie na tři územní odbory), tři desítky na Berounsku, 11 na Praze-venkov: Východ a osm na Praze-venkov: Západ. Z celkového počtu 123 případů bylo 108 deliktů dokonaných, 15 ve fázi pokusu. Způsobená škoda byla stanovena na 28 milionů korun.



Zdroj: Policie ČR