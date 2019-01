Praha – Narkomana podezřelého z obří zlodějské série zadrželi pražští kriminalisté. Podle slov policistky Jany Rösslerové, která ve čtvrtek o úspěchu detektivů informovala, už mají vyšetřovatelé potvrzeno, že 28letý muž na svých zlodějských výpravách navštívil 39 objektů, ve kterých svým řáděním napáchal škodu vyčíslenou na pět milionů korun. A na svědomí by toho mohl mít ještě jednou tolik! Je totiž podezřelý z dalších 40 vloupaček.

Zadržený narkoman. | Foto: PČR

Zastavit pachatele série vloupání se kriminalistům podařilo po roce – jeho rozsáhlé řádění na území Prahy 3, 8 a 9, kdy zloději bylo šumafuk, zdali je den, nebo temná noc, začali vyšetřovat loni v květnu. „Pachatel většinou vyšplhal po hromosvodu, přelézal z oken na chodby domu, napadal přízemní byty, ale i objekty zarostlé křovinami. Za pomoci páčidla a šroubováku pak vnikal do kanceláří, prodejen, sklepů, provozoven – ale i bytů," připomněla Rösslerová s tím, že na místa svých činů se pachatel i s odstupem vracel. „V několika případech se takzvaně jistil – aby nebyl rušen poškozenými majiteli, do zámku z vnitřní strany u dveří zasouval různé předměty," doplnila policistka.

Zmizel i Čtyřlístek

Typické pro řádění zadrženého zloděje bylo, že za sebou nechával značný nepořádek. V bytech většinou vyhazoval věci na podlahu a hledal vše, co by se dalo zpeněžit. A při prodeji kradených věcí se mu dařilo: stačil prodat většinu kořisti, takže při domovních prohlídkách policisté našli z lupu jen minimum. Platí to i pro cennou sbírku prvních výtisků časopisu Čtyřlístek, jejíž hodnotu okradený majitel vyčíslil na150 tisíc korun. Podíl na úspěšném „mizení" kořisti měl 34letý komplic, kterého policisté zatkli ve Vysočanech. Nyní je stíhaný na svobodě – na rozdíl od hlavního pachatele, který skončil ve vazební cele na Pankráci.

U zadržení 28letého muže na Spořilově v Hlavní ulici asistovala i zásahová jednotka. Policisté byli obezřetní – věděli totiž, že si při jedné vloupačce opatřil i zbraň. Bleskový zásah, k němuž došlo již v pondělí 14. května večer, mu ale neposkytl prostor k odporu. Pokud soud uzná jeho vinu, mohl by za mřížemi pobýt až osm let. Čelí obvinění z krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci, neoprávněného opatření platebního prostředku – a konečně i z nedovoleného ozbrojování.