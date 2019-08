"Kdyby se do této situace blížila střízlivá, šlo by této situaci zabránit," řekl k nehodě předseda trestního senátu Milan Rossi. Pavlovové podle něj muselo být jasné, že srazila chodce. "Nereagovala na to, z místa odjela," doplnil soudce.

Tragická nehoda se stala na pražských Vinohradech zhruba půl hodiny před koncem roku 2018. Dvaapadesátiletá Pavlovová, která jela z Nuslí, podle obžaloby nepřizpůsobila rychlost jízdy okolnostem ani svým schopnostem, nezvládla řízení a na křižovatce v Bělehradské ulici smetla svým BMW dvě ženy přecházející po přechodu. Potom pokračovala v jízdě, aniž by jim poskytla nebo přivolala pomoc. Krátce poté v nedaleké Korunní ulici narazila do pěti zaparkovaných aut a svědci tohoto incidentu ji zadrželi na místě do příjezdu policie.

"Pokud by se k této situaci blížila střízlivá, bylo velice jednoduché té situaci zabránit," řekl k nehodě předseda trestního senátu Milan Rossi. Podotkl, že místo, kde je přechod, ne kterém byly ženy sraženy, je dobře osvětleno, na přechod také upozorňuje reflexní značka. "Proč neviděla chodkyně, které před ní přecházely přes celou šířku přechodu, je věc, která zůstane nevysvětlena. Paní Pavlovová se k tomu nevyjadřuje," doplnil soudce.

Lítost nebyla příliš upřímná

Rossi uvedl, že obžalovaná jela rychlostí, která neodpovídala ani její kondici, ani dopravní situaci. "Mírně překročila povolenou rychlost, určitě se nepohybovala rychlostí, která by byla přiměřená té situaci," řekl soudce. Podle znalců ženy Pavlovová srazila v rychlosti v rozmezí 53 až 66 km/h.

Podle soudce si Pavlovová musela být vědoma toho, že srazila člověka. "Viděla, že má následek, nemohla si ho zaměnit s ničím jiným, než že srazila chodce," vysvětlil Rossi. Zraněným ženám přitom nijak nepomohla, ani se neujistila, že jim pomáhá někdo jiný. Připomněl, že žena chtěla odjet i od druhé nehody, v čemž jí zabránili svědci. V krvi měla podle rozsudku skoro 1,9 promile. Soudce také podotkl, že lítost, kterou Pavlovová u soudu projevila, nebyla příliš upřímná.

Státní zástupce tvrdí, že podnikatelka zkombinovala alkohol s lékem neurol, podle soudu to ale prokázáno nebylo. To, že by si prášek vzala, popírala i Pavlovová, která má rumunské občanství a dlouhodobě žije v Česku. Sama u soudu uvedla, že si na nehodu nepamatuje, na Silvestra s přáteli popíjela ve vinotéce, pak se prý marně snažila sehnat taxi. Poté si pamatuje až to, že byla v nemocnici. Znalci ale podle soudu vyloučili, že by měla tzv. alkoholové "okno".

Mimosoudní dohoda: zaplatí tři miliony

Řidičce hrozilo až osmileté vězení za usmrcení z nedbalosti, nedbalostní těžké ublížení na zdraví, ohrožení pod vlivem návykové látky a neposkytnutí pomoci. Státní zástupce pro ni navrhoval trest okolo pěti let vězení, po vynesení verdiktu se vzdal práva na odvolání. Pavlovová si pro odvolání ponechala lhůtu.

Zraněná žena po Pavlovové požadovala 1,3 milionu korun za nemajetkovou újmu a bolestné. Příbuzní zemřelé ženy, která byla matkou nezletilého syna, se domáhali 15,5 milionu. Obhájce obžalované ale uvedl, že se všemi uzavřela Pavlovová mimosoudní dohodu, podle které jim dohromady zaplatí tři miliony korun.