Policisté se na stadionu v ulici Milady Horákové snažili zabránit střetu dvou znepřátelených skupin fanoušků. Při zákroku však byli dva policisté napadeni. „První z útočníků ve věku 20 - 25 let kopl jednoho ze zakročujících policistů do břicha a druhý útočník ve věku 50 - 55 let udeřil dalšího z policistů pěstí do oblasti hlavy,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina.