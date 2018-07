Krádež foťáku, agent StB. Jak se kvůli pražské památce hádá majitel s úředníkem

Pokud jste šli v poslední době kolem domu v ulici Pod Bruskou s číslem popisným 6 v blízkosti pražských Chotkových sadů, mohli jste si všimnout vyvěšeného oznámení, které tvrdí, že stavební úředník z Prahy 1 při prohlídce domu ukradl fotoaparát. Umístil jej tam majitel objektu, jehož spory s radnicí řeší soudy.

Nemovitost na Malé Straně je od roku 1958 chráněnou památkou jakožto "městský dům U Krásných". V současnosti patří rodině právníka Lubomíra Lipperta, který shodou okolností v Rakovníku blokoval výstavbu obchvatu a také s tamní radnící se prostřednictvím dopisů a oznámení hádal.

Na začátku roku si podal žádost na stavební úřad i na památkový ústav o umístění bronzové pamětní desky, kde mělo stát: "Dne 20. 8. 2015 se do domu vloupal pracovník Stavebního úřadu městské části Praha 1 Ing. Radek Bukovjan, kterého majitelé domu důvodně podezřívají, že odcizil digitální fotoaparát."

"Je to dlouhá kauza, už to budou tři roky, tak jsme to chtěli slavnostně odhalit," řekl Lippert pro Pražský deník. Jenže jeho žádost byla zamítnuta, a tak vyvěsil text alespoň na papíře. Majitel domu trvá na tom, že úředník Bukovjan se při kontrolní prohlídce stavby vloupal dovnitř násilím a obvinil jej z podjatosti. "Existuje důvodné podezření, že pan Bukovjan spáchal přestupek," zdůrazňuje právník s tím, že případ řešila rovněž policie. Lippert navíc předal kauzu dokonce vrchnímu státnímu zastupitelství.

Nechci dělat zle

Jenže zatím to vypadá jako souboj o to, komu dají v zapeklitém sporu soudy zapravdu. "Ano, je to osobní spor," potvrdil Lippert. Bukovjan však považuje jednání majitele starého domu za systematické útoky na něj, potažmo na celou městskou část. "To se mezi rozumnými lidmi nedělá. Nechci dělat zle, nechci se chovat jako on," řekl Pražskému deníku zástupce Prahy 1.

Podle Bukovjana se snaží Lippert pouze vyhnout sankcím za nepovolené úpravy mimo rámec stavebního povolení a nedostatky, které odhalila inkriminovaná stavební prohlídka. Její zápis má redakce k dispozici. "Obvinil mě z krádeže, z napadení dělníka. Řekl, že jsem agent StB," vyjmenovává Bukovjan s tím, že rovněž podal trestní oznámení pro pomluvu. "Přitom jsem ho viděl jednou v životě."

"Jmenovaný nebyl orgány činnými v trestním řízení ze spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem povolání u městské části Praha 1 nikdy obviněn a stejně tak mu nebylo v souvislosti s výkonem povolání u městské části Praha 1 prokázáno spáchání přestupku. Vaše opakované, nepodložené, účelové a roky trvající obviňování Ing. Radka Bukovjana považuji za neetické zneužívání právnického vzdělání, kterého se vám dostalo," píše majiteli Lippertovi také tajmeník úřadu František Dvořák.

Památkáři uvnitř nemají co dělat

Podle Prahy 1 se Lippert nezúčastňuje stavebních prohlídek a nereaguje na připomínky úředníků. Jenže advokát kontruje: "Kontrolní prohlídky neukázaly vůbec nic. Dokonce i magistrát mi napsal, že byly nezákonné. Souhlasím s tím, aby se sem přišel podívat soudní znalec."

Nyní na adrese Pod Bruskou 136/6 sídlí advokátní kancelář JUDr. Ing. Bystrík Bugan, kde dělal koncipienta také Miloš Lippert, syn Lubomíra tady má také sídlo zapsané v obchodním rejstříku. Podle informací městské části tu dříve bylo několik provozoven včetně čističky odpadních vod nebo restaurace.

"Památkově chráněná je pouze fasáda a kartuš. Bývalý ministr kultury Daniel Herman mi potvrdil, že památkaři uvnitř nemají co dělat," podotkl Lippert s tím, že v domě žádné provozovny nestřídaly. Právnická rodina rovněž považuje za absurdní fakt, že na rekonstrukci památky nedostali ani po několika žádostech dotace. Na nabídku otce a syna k pronajmutí fasády a kartuše (architektonický pojem pocházející z francouzštiny, který označuje ozdobné orámování znaku na stěně budovy - pozn. red.) podle Lipperta úředníci reagovali zamítavě.

V ulici Pod Bruskou každopádně už čtyři roky probíhá rozsáhlá rekonstrukce svépomocí, která prakticky stejnou dobu budí tolik emocí a díky níž bylo sepsáno několik trestních oznámení. Co tedy bude s domem dál? "Co vás to zajímá?" reagoval vlastník Lippert. "To je osobní věc majitelů," dodal s tím, že novináře rád pozve na prohlídku.