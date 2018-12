Drahý nosič. Muži pomohli ženě s kufrem, připravili ji o peněženku a 80 tisíc

/VIDEO/ Když vám v hotelu pomůže se zavazadly portýr, tak nějak se očekává, že za to dostane drobnou odměnu. Pokud se dámě nabídne v metru na schodech muž, že jí snese kufr, mělo by to být zdarma. Jenže jinak tomu bylo 23. listopadu v osm hodin ráno ve stanici Florenc.

Sehraná dvojice vykuků si vyhlédla nic netušící ženu, která se po pevném schodišti vláčela se svým kufrem a přes rameno měla přehozenou kabelku. Jeden z „gentlemanů“ ženě nabídl pomoc a druhý jí mezi tím okradl. Z kabelky jí sebral peněženku, kde měla mimo jiné i platební kartu. Její pomocí se mu pak podařilo z bankomatu z účtu vybrat 80 tisíc korun. "Celou krádež a následný výběr z bankomatu zachytily kamery a nyní pátráme po totožnosti mužů. Jestliže je někdo poznává, ať se ozve na linku 158. V tuto chvíli nemůžeme vyloučit, že by se mohlo jednat o cizince, jelikož při kontaktu s poškozenou muž, který jí pomáhal s kufrem, řekl pouze jedno slovo a to ´Haló´," uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Případ je prověřován pro trestné činy neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a krádež, za což pachatelům v případě dopadení a odsouzení hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi. Pokus o vraždu i sebevraždu. Policie řeší spor expartnerů na pražských Hájích Přečíst článek ›

Autor: Richard Šedý