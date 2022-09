Pelta a Kratochvílová: Rozsudek v kauze sportovních dotací zrušil soud

Mračková Vildumetzová je bývalá hejtmanka Karlovarského kraje. Je členkou předsednictva ANO. Ve stínové vládě hnutí jí připadá křeslo ministryně vnitra. Mračkovou Vildumetzovou k rezignaci dnes vyzývali zástupci některých koaličních klubů.

Ve čtvrtek uvedla, že na rozdíl "od organizovaného zločinu STAN a dalších politiků vládních stran má svědomí naprosto čisté." "Vždycky jsem bojovala proti korupci, proti podvodům. Všichni lidé, kteří je páchají, tak za to mají být patřičně potrestáni," řekla. Rozhodnutí rezignovat podle ní není spravedlivé, ale zaslouží si ho její rodina.

Kauza dopravního podniku: Soud zamítl Hlubučkovi a dalším stížnosti proti vazbě

"Pravda a láska znovu nevítězí," komentoval věc předseda ANO Andrej Babiš. Uvedl, že Mračková Vildumetzová je pracovitá a poctivá žena. Reagoval také na vyjádření předsedy STAN a ministra vnitra Víta Rakušana, který dopoledne nevyloučil, že pokud by místopředsedkyně Sněmovny nerezignovala, mohli by koaliční poslanci přistoupit k jejímu odvolání. Označil to za silové řešení. "Co je neuvěřitelné, že hlava organizovaného zločinu, mafián, ministr vnitra Rakušan, vyhrožuje silovým řešením," řekl Babiš. Vyzval jej k rezignaci, stejně jako například dřívější místopředsedkyni STAN Věru Kovářovou nebo europoslance Jiřího Pospíšila (TOP 09).

Kvůli kontaktu s jedním z obviněných v kauze Dozimetr, podnikatelem Michalem Redlem, skončil ve funkci ministr školství Petr Gazdík (STAN). Na svou pozici rezignoval i šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petr Mlejnek. Výzvám k rezignaci čelil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).