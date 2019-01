/VIDEO/ Možná se moc dívá na akční filmy, třeba se touží stát karatistou. Každopádně si hledaný hoch svým činem zadělal na problémy. Řeč je o dalším případm nesmyslného a bezdůvodného napadení, který se odehrál v úterý 18. prosince 2018 okolo 14. hodiny na pěšině vedle Nedvězské ulice v pražských Strašnicích. Obětí se stali dva teprve patnáctiletí chlapci, kteří šli ze školy.

Kousek za nimi totiž šla skupinka tří starších mladíků a cosi na ně pokřikovala. Zanedlouho je jeden z nich došel a bezdůvodně zaútočil. "Nejprve jednoho z poškozených kopl do vnějšího stehna levé nohy a pak ho udeřil pěstí do nosu. Vzápětí přistoupil k druhému poškozenému a pokusil se ho kopnout do hlavy, což poškozený vykryl," uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Útočník byl na místě s dalšími dvěma staršími kumpány, kteří se ale do útoku nezapojili a společně po napadení odešli do metra Skalka. "V metru všechny tři hledané chlapce zachytila kamera a nyní pátráme po jejich totožnosti. Jestliže je někdo pozná, ať se ozve na linku 158," požádal Daněk veřejnost o spolupráci.

"Poškozený popsal útočníka jako Roma, který byl ve věku okolo 17 let, vysoký přibližně 170 cm, sportovnější postavy a měl na krátko ostříhané černé vlasy, které byly nahoře delší a po stranách vystříhané. Jako markant uvedl, že měl na nohou červené boty," uzavřel mluvčí.

Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví, za což hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.