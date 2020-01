Nový předseda Vrchního soudu v Praze: Chci větši otevřenost i rychlost

Nový předseda Vrchního soudu v Praze Luboš Dörfl chce, aby byl soud více otevřený veřejnosti, mohl by také podle něj zveřejňovat některá svá pravomocná rozhodnutí. Dörfl to řekl poté, co ho ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) uvedla do funkce. Dosavadní předseda ústeckého krajského soudu nahradil Jaroslava Bureše, kterému skončilo sedmileté funkční období. Dörfl zvítězil ve výběrovém řízení, spolu s ním se o pozici ucházel místopředseda pražského vrchního soudu Jan Sváček.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) uvedla 2. ledna 2020 v Praze do funkce nového předsedu Vrchního soudu v Praze Luboše Dörfla.

„Budu se snažit, aby Vrchní soud v Praze projevoval větší otevřenost a aby tady byl důraz na posilování odbornosti specializovaného odvolacího soudu,“ řekl Dörfl. Dodal, že chce věnovat pozornost výběru nových soudců, rád by proto navázal intenzivnější spolupráci s krajskými soudy. „Využil bych možnost studijních stáží pro soudce krajských soudů tak, aby byla možnost po té pracovní zkušenosti vybírat ty, kteří se na práci odvolacích soudců hodí,“ vysvětlil. Vrchní soud by podle předsedy měl během několika měsíců začít některé své rozsudky zveřejňovat, podobně jako to činí například Nejvyšší soud v Brně. „Celá řada těch rozhodnutí je určitým vodítkem pro účastníky řízení i pro instančně podřízené soudy, kudy se vlastně judikatura a rozhodovací činnost ubírá,“ řekl Dörfl. Nový předseda Vrchního soudu v Praze: Prezident jmenoval Luboše Dörfla Přečíst článek › Benešová doplnila, že Česko má zpoždění v elektronizaci justice. „To je asi moje největší úloha, že trochu přitlačím na pilu, aby se tato oblast pohnula k lepšímu,“ řekla. Dörflovu nominaci schválila vláda v říjnu, prezident Miloš Zeman ho do funkce jmenoval v polovině prosince. V justičních kruzích se spekulovalo o tom, že prezident dával přednost Sváčkovi. Zeman při jmenování Dörfla uvedl, že se ve výběrovém řízení střetly dvě výrazné osobnosti a že váhal, zda má potvrdit rozhodnutí výběrové komise. Sváček mu však údajně rozhodnutí usnadnil tím, že se další kandidatury vzdal. Zeman také řekl, že nemá vůči Dörflovi žádné osobní antipatie. Benešová už dříve uvedla, že výběrová komise se pro Dörfla rozhodla jednoznačně. Flaška rumu a... Pak muž brutálně napadl spící dítě. Soud potvrdil trest Přečíst článek › Zeman také při jmenování také vyjádřil přání, aby Dörfl v nové funkci přispěl ke zkrácení soudních řízení v Česku. „Samozřejmě rychlost řízení u Vrchního soudu v Praze jde zlepšovat, myslím ale, že pan prezident nenarážel na žádný konkrétní případ u vrchního soudu, spíše jsem to vnímal jako obecnou výtku k justici,“ řekl ve čtvrtek Dörfl. Podle něj je důležité soudcům v této souvislosti zlepšit podmínky práce. „Udělám si určitý vnitřní audit a potom se s kompetentními spolupracovníky zamyslím, co by se dalo zjednodušit, zrychlit, aby se soudcům ušetřila zbytečná práce a mohli se věnovat rozhodování,“ doplnil. Dörfl vystudoval práva na Univerzitě Karlově. V justici pracuje nepřetržitě od roku 1993, kdy nastoupil jako justiční čekatel. Soudit začínal u Okresního soudu v Nymburce, kterému pak od roku 1998 šéfoval. O sedm let později přešel ke středočeskému krajskému soudu, kde byl místopředsedou. Dva a půl roku působil u pražského vrchního soudu, od roku 2014 pak začal řídit Krajský soud v Ústí nad Labem. Předsedu vrchního soudu jmenuje prezident na návrh ministra spravedlnosti. Rozhodnutí vyžaduje spolupodpis premiéra nebo pověřeného člena vlády. Babišův střet zájmů: Benešová nevidí důvod premiérovi nevěřit Přečíst článek ›

Autor: ČTK