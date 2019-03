O nových skutečnostech v této sledované kauze informoval média policejní mluvčí Jan Daněk. „Kriminalisté ukončili vyšetřování případu a v minulých dnech podali na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3 návrh na podání obžaloby pro trestné činy opuštění dítěte nebo svěřené osoby, zanedbání povinné výživy, ohrožování výchovy dítěte, zpronevěra a týrání svěřené osoby. V případě odsouzení za tyto trestné činy hrozí až osmiletý trest odnětí svobody,“ uvedl mluvčí Daněk.

Policisté už dříve sdělili, že žena, která měla Valerii spolu s dalšími třemi sourozenci v péči, dívku a jejího staršího bratra dlouhodobě týrala - mnohdy brutálním způsobem. U výslechů nedokázala věrohodně vysvětlit, kde se pohřešovaná Valerie nachází. Vyšetřovatelé proto pracují i s verzí, že zacházení babičky nemusela přežít.

Policie vyhlásila pátrání loni v létě na základě poznatku rodinného příslušníka, který dívku dlouho neviděl. Zatím bohužel nebylo hledání zmizelé sedmileté holčičky úspěšné. Podezřelá osoba zatím zůstává ve vazbě, kde však odmítá s kriminalisty spolupracovat. Na konci loňského roku policie zveřejnila identikit muže, který Valerii jednou přivedl do školky Romodrom v Praze 8.

Děti hledaly „tu hodnou babičku“

V lednu pak zajímavou skutečnost odhalil Český rozhlas. Redakce si všimla, že fotograf Tomáš Princ v rámci Humans of Prague v dubnu 2017 zachytil na fotografii v Karlíně právě hledanou dívenku s babičkou i bratrem. Ve facebookovém příspěvku brzy obviněná žena líčí rodinný příběh. Děti si vzala do péče po smrti syna, její snacha údajně situaci nezvládala a dala potomky do Klokánku.

„Jejich máma se s nimi nastěhovala ke své mámě, která z ní ale jen tahala prachy. Nakonec skončili v sociálním bytě, ona ani tak neměla na nájem a děti tam spaly na zemi – to mi všechno později řekly,“ cituje babičku stránka Humans of Prague. O osudu vnoučat údajně nevěděla, protože odjela za dcerou do Německa. Děti však podle ní hledaly „tu hodnou babičku“. A takhle popisuje romská žena setkání v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc: „Když jsem ten den za nimi přišla, tak mi hned skočily okolo krku: ‚Babi! Babi, zase budeme rodina!‘ Všichni jsme brečeli.“

Fotograf Princ po rozhovoru pro Český rozhlas na sociální síti napsal, že ho vývoj šokoval. „Během tehdejšího setkání jsem nepojal žádné podezření, že by se něco takového mohlo stát. Snad i z fotky je patrné, že děti nepůsobily, že by měly důvod se babičky bát,“ uvedl s tím, že případ bere jako bolestnou připomínku toho, že realita někdy může být dost jiná, než jak vám ji lidé vykreslují. Z hodné babičky se naneštěstí vyklubal tyran…