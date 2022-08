Policie zadržela dezinformátory Patrika Tušla a Tomáše Čermáka ve středu a obvinila je ze dvou trestných činů. Návrh na jejich vzetí do vazby v pátek shledal státní zástupce důvodným.

Na to, že zatčení souvisí s facebookovými videi, upozornil server Manipulátoři.cz.

Čermák s Tušlem vyzývali lidi, aby vyjádřili svůj odpor vůči Ukrajincům například na shromáždění ke Dni nezávislosti Ukrajiny. To se koná v Praze na konci srpna. Čermák se zasazoval o to udělat protiakci, která by ukázala, "kdo je tady doma."

"Když chtěj boj, ať to zkusí," burcoval veřejnost.

Dvojice dezinformátorů v minulosti pronásledovala zdravotníky a osobnosti spjaté s bojem proti koronaviru. Ve videích na sociálních sítích tehdy žádali veřejnost, aby jim k pokračování v jejich činnosti posílala finanční dary.

Oba už v souvislosti s dřívějšími podezřeními stíhá policie, Tušla kvůli pronásledování prezidenta České lékařské komory Milana Kubka. Dezinformátor také v minulosti vyhrožoval smrtí matce svého dítěte. Dostal za to podmíněný trest.

Čermákovi hrozí až patnáct let vězení. Stejně jako Tušl obtěžoval a pronásledoval zdravotníky, navíc vyzýval veřejnost k útokům na politiky.