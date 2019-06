V květnu 2017 byla pamětní deska s replikou dveří vlaku s rukama dětí a rodičů - jakožto často poslední vzpomínka zachráněných dětí na své rodiče - slavnostně odhalena. V průchodu železniční stanice Praha hlavní nádraží se akce zúčastnilo i devět z celkem 669 dětí, jimž Winton zařídil transport z nacistického protektorátu Čechy a Morava do Velké Británie. První vlak byl vypraven v květnu 1939.

Po sedmdesáti letech se přeživší pamětníci dozvídají smutnou zprávu o poničení památníku Wintonových dětí. „Celý vznik jsem s nimi léta prožívala a teď je mi z toho fakt mizerně,“ napsala na svůj facebookový profil Lea Surovcová, redaktorka České televize. Její kamarádka Judita Matyášová věc oznámila v neděli ráno na policii.

„Policisté zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě a v současné době probíhají standardní úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Škoda, která vznikla, nebyla vyčíslena,“ citoval mluvčího pražské policie Jana Rybanského web iRozhlas.cz s tím, že kriminalisté rozjeli pátrání.

Podle autora pachatel musel vědět, co dělá

Podle Matyášové autor Památníku rozloučení, sklář Jan Huňát, potvrdil, že někdo jeho dílo poničil úmyslně, podle něj musel dotyčný velmi dobře vědět, co dělá.

Informace o vandalství vyvolala pobouřené reakce na sociálních sítích. Lidé hodnotí čin, který se stal na „hlaváku“, jako ostudný či jako sprosťárnu. Uživatel Jan Roubíček na facebookovou stránku České společnosti přátel Izraele napsal: „Neopravoval bych to a nechal to tak, jako memento dnešní doby, kdy už více jak sedmdesát let po válce lidem otrnulo a to do té míry, že přestávají mít úctu k jakékoliv lidské hodnotě.“

Podle Roubíčka jsou pieta, pokora, úcta, čestnost dnes mnohým lidem k smíchu. „A bude do té doby, než budou lidé zase trpět,“ dodal. Ostatní se ptají, proč někdo takovou věc udělal, proč skleněný památník napraskl.

Odlitky byly vytvořeny podle rukou Mileny Grenfell-Bainesové a Zuzany Marešové (a pravnoučat jedné z nich), které také Nicholas Winton zachránil. Jeden ze skrytých hrdinů boje proti nacistickému Německu, jehož proslavilo vlastně až setkání se zachráněnými lidmi v roce 1988 organizované britskou BBC, je ještě vyobrazen na hlavním nádraží také s dvěma dětmi a kufrem.

Sousoší od Flor Kentové bylo na prvním nástupišti slavnostně odhaleno 1. září 2009 při příležitosti jízdy historického vlaku z Prahy do Londýna. Sir Nicholas Winton zemřel v červenci 2015 ve 106 letech.