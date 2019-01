Praha – O dva roky za úkladnou a předem naplánovanou vraždu příbuzného méně. Odvolací senát Vrchního soudu v Praze ve středu zmírnil trest uložený 22letému vrahovi Martinu Kralovi v září pražským městským soudem – i tak si ale mladík, kterého znalci považují za obtížně napravitelného, má za ubodání svého 65letého dědečka a pokus o vraždu jeho družky odsedět za mřížemi 24 let.

Život za luxus

Pravomocný verdikt naznačuje, že tak má dost času přemýšlet o svých pohnutkách, které ho dovedly k naplánování a zákeřného mordu a k jeho chladnokrevnému provedení – na možnost, že by ho mohl napravit trest, který je delší než celý jeho dosavadní život, ale experti pohlížejí skepticky. Zjistili totiž, že jeho hodnotová orientace je zaměřena jen na uspokojování vlastních potřeb – přičemž při úvahách o tom, jak přijít k penězům, které umožní naplnit všechny tužby a přání, je varianta jít pracovat až na posledním místě. A život jeho blízkých měl podle slov státního zástupce Vladimíra Mužíka pro Krale menší hodnotu než značkové oblečení. Než pár drahých hadříků, ve kterých by mohl dělat frajera na diskotékách a po barech a vyrovnat se tak movitějším návštěvníkům! Jakkoli nyní hovoří o lítosti. „Bude mě to pronásledovat po celý život," prohlásil před soudem. Lituje prý, že se nedá vrátit, co udělal. A tvrdí, že během pobytu ve vazbě pochopil, že svůj život musí změnit.

Sny bezdomovce

Mladík původem z Kolína, který poté, co se k němu jeho okolí obrátilo zády, protože okrádal členy rodiny i kamarády, žil několik měsíců v Praze jako bezdomovec, vraždil loni 11. listopadu v paneláku v pražských Stodůlkách. V době, kdy potřeboval vyřešit bydlení, protože přespávání venku už mu s podzimním ochlazením nevyhovovalo, ale také chtěl získat peníze na dárek pro přítelkyni. Dívka ze středních Čech, která s ním byla v kontaktu přes mobil a sociální sítě, za ním měla přijet do Prahy, aby společně oslavili její narozeniny. A Kral vraždil právě v předvečer chystané oslavy.

Podle vlastních slov očekával, že v dědečkově bytě najde přes milion korun. A již předem rozplánoval, jak peníze utratí: pořídí dárek, pronajme si byt v Karlíně, bude utrácet za luxus i alkohol a užívat si – a pochopitelně dojde na nákupy v obchodech s oblečením drahých značek. Už před činem si vrah sepsal podrobný seznam, aby si nezapomněl splnit žádné ze svých přání! „Chtěl jsem se odrazit ode dna," tvrdil Kral. Jak si ale představoval svou budoucnost, až by mu krvavé peníze došly? Nijak. Tak daleko neuvažoval…

Zákeřný mord

Jestliže byl žijící dědeček překážkou v naplňování jeho plánů, musel zemřít. O to se Kral postaral hned u vchodu do paneláku, kam dědečka vylákal po osmé večer. Pod záminkou, že mu jde vrátit vypůjčených patnáct stovek. Namísto bankovek ale vytáhl pepřový sprej, jímž dědečka zákeřně oslepil, aby se nemohl bránit, a přinesený nůž. Tím pětkrát bodl.

„Byl jsem v tísni finanční i psychické," vysvětloval mladičký vrah své pohnutky před soudem. Jeho počínání ale svědčí spíš o naprosté chladnokrevnosti a necitlivosti. Umírajícího dědu odtáhl do sušárny, kde mu stáhl kalhoty, aby měl čím utřít šmouhy krve před výtahem, a pak se po schodech vydal do 10. patra. Do bytu, odkud si chtěl odnést peníze.

Střelba v domě

Nezastavil ho ani fakt, že poté, co si odemkl dědovými klíči, narazil uvnitř na družku zavražděného. Tak nebude jeden mrtvý, ale dva! Žena, na niž zaútočil nožem a dvakrát ji bodl, se ale bránila – a kudlu mu vyrazila z ruky. I pak ale Kral v útoku pokračoval. Popadl střep ze zrcadla, které se při potyčce rozbilo; pokoušel se také o škrcení. Hluk ale přilákal podnájemníka, muže z Ukrajiny, který ze svého pokoje vyběhl s plynovou pistolí v ruce a Krale zahnal křikem a střelbou. Podle cizincovy výpovědi sice nebylo jasné, kdo bude mít navrch, ještě když společně vyšli na chodbu – nakonec ale mladík s krví na rukou seběhl po schodech a dům opustil. Podle výpovědi napadené ženy ale kriminalisté dobře věděli, koho hledají.

Zatýkání se ale neobešlo bez komplikací; podezřelý skončil v motolské nemocnici. Neprojevil totiž úctu ani k vlastnímu životu a během zákroku na ulici se pokusil spáchat sebevraždu skokem pod auto.

Vražda nepřinesla velkou trýzeňTřebaže okolnosti vraždy se zištným motivem jsou otřesné, odvolací senát rozhodl o udělení mírnějšího trestu. Podle soudce Jiřího Lněničky nebyl skutek spáchán zvlášť trýznivým způsobem, jak na něj počátkem září pohlížel Městský soud v Praze. Vrah totiž útrapy své oběti nijak neprodlužoval a smrt se dostavila během několika desítek sekund. Když tedy odhlédneme od pohnutek, byl to docela obyčejný mord. Změna kvalifikace se pak odrazila i v úpravě výše trestu. „Stále je ještě v polovině trestní sazby výjimečného trestu," poznamenal Lněnička s poukazem na stanovení trestního zákoníku. Ten jako výjimečný trest označuje rozpětí od 20 do 30 let nebo doživotí. Na povinnosti odsouzeného zaplatit pozůstalým – členům vlastní rodiny – přes 600 tisíc korun jako odškodnění, stanovené již senátem Petra Nováka u městského soudu, odvolací senát nic nezměnil. K tomu žádný důvod neshledal.