David Berdych se podle pražského soudu na svobodě osvědčil, je definitivně volný

ČTK

David Berdych, který si odpykal přes 11 let vězení za loupeže, únosy a vydírání takzvaného Berdychova gangu, je definitivně volný. Soud rozhodl, že muž se v sedmileté zkušební době podmíněného propuštění z vězení choval řádně. Vyplývá to z usnesení. Gang vstoupil do dějin české kriminalistiky propojením podsvětí s elitními policisty, kteří měli bojovat s organizovaným zločinem.

David Berdych (vlevo) opustil věznici v Praze-Ruzyni. Soud ho podmínečně propustil. Strávil tam 11 z 15 let, které dostal za loupeže a únosy. Na snímku vpravo je advokát Jaroslav Ortman. | Foto: ČTK