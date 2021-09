Vloupáních od srpna přibývalo po skoro celém území Prahy, na případu tedy spolupracovalo několik oddělení kriminalistů zároveň. Čtyřiadvacetiletý recidivista se po dopadení ke svým činům přiznal. „Uvedl, že elektroniku různě rozprodal a peníze utratil,“ doplnil Jan Daněk. Lupiči nyní hrozí až pět let za mřížemi.

„Od začátku srpna se začaly v Praze množit případy vloupání do stavebních buněk, které slouží jako vyhodnocovací místo pro odběry covid-19. Způsob provedení byl vždy stejný. Pachatel se do buňky vloupal dveřmi, které vypáčil. Pak ji prohledal a ukradl z ní notebooky, mobilní telefony a hotovost,“ uvedl mluvčí.

Muž se měl vloupat do šestnácti pražských covidových center a ukrást z nich mobily, notebooky a peníze. Podle Jana Daňka, mluvčího pražských policistů, jimž se lupiče podařilo dopadnout přímo při činu, způsobil muž škodu v hodnotě přes půl milionu korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.