Městský soud v Praze pravomocně rozhodl o tom, že incident s tibetskou vlajkou během návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v hlavním městě před více než třemi lety nebyl trestný čin. Informoval o tom dnes server Seznam Zprávy. Dva občané Číny - muž a žena - tehdy demonstrantce, která protestovala proti politice čínských komunistů a měla v rukou tibetskou vlajku, i přes její odpor prapor sebrali a hodili do Vltavy. Číňan se podle rozsudku nedopustil loupeže, mohlo ale jít o přestupek. Číňanku soud v neveřejném zasedání zprostil obžaloby.

Demonstrace proti čínské lidskoprávní politice v parku Kampa. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Případ řešila česká justice několik let. Pražské soudy v minulosti oba obžalované viny zprostily a případ předaly do přestupkového řízení. Podle nich nešlo o trestný čin, a to i s ohledem na mizivou hodnotu vlajky. Nejvyšší soud v Brně jim však po dovolání nejvyššího státního zástupce případ vrátil. Šéf žalobců Pavel Zeman argumentoval tím, že škodlivost činu zvyšuje jeho politická motivace.