Během druhé akce nazvané Capello celníci na Plzeňsku a v Praze zajistili více než šest milionů kusů cigaret, dvě tuny tabáku, dvě tuny tabákového odpadu, komponenty k výrobě cigaret, linku na výrobu cigaret, řezačku tabáku i dva kamiony, které sloužily k distribuci vyráběného zboží. Způsobenou škodu na spotřební dani vyčíslili v tomto případě na víc než 43 milionů korun.

Nad Prahou létal dron. Prý uměl shazovat předměty, byl i nad ruskou ambasádou

I když k zastírání nelegálního podnikání pachatelé často měnili místa předání vyrobených cigaret, podařilo se celníkům zmapovat jejich pohyb. Rozkryli mezinárodní skupinu osob, která obchodovala s nelegálně vyráběnými cigaretami na území více států. "Zadrželi 13 osob cizí státní příslušnosti, z toho 12 osobám bylo sděleno obvinění a tři jsou stíhány vazebně," informovala Kaňková.

Při první akci s krycím názvem Kolosseum odhalili celníci daňový únik ve výši nejméně 130 milionů korun. Při prohlídkách našli na Olomoucku sklad a kompletní výrobní linku a technologii na výrobu cigaret, balicí linku na cigaretové krabičky, sušárnu na tabák či dieselagregát na výrobu elektrické energie.

Největší případ

Generální ředitel celní správy Marek Šimandl na čtvrteční tiskové konferenci řekl, že za posledních deset let evidují 26 trestních případů týkajících se nelegální výroby tabákových výrobků, při kterých se zajistilo téměř 115 milionů kusů cigaret a více než 380 tun tabáku. "Zejména případ Kolloseum je největší v oblasti odhalování nelegálních výroben za mnoho let zpátky, a to i v celoevropském měřítku," uvedl. Na případu celníci spolupracovali s tabákovými společnostmi působícími v Česku.

Vybavení a organizovanost skupiny byly podle celníků mimořádné. "Celníci se doposud s tak výkonným a moderním výrobním zařízením nesetkali," uvedla v tiskové zprávě mluvčí celníků Martina Kaňková. Linka stihla vyrobit až 5000 kusů cigaret za minutu. Podezřelí se chovali velmi obezřetně a konspirativně. "Jako krycí náklad používaly obaly od cukrovinek a sladkostí s italským popisem, který se našel ve výrobně," dodala mluvčí.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Zástupce ředitele sekce pátrání celní správy Michal Šimůnek novinářům řekl, že náklady skupiny na výrobu jedné cigarety byly pět haléřů.

Při razii bylo zadrženo 14 lidí, z toho čtyři jsou Češi, osm Ukrajinců, jeden Bulhar a jeden Rumun. Všechny policie obvinila za krácení daní, jsou ve vazbě a hrozí jim pět až deset let vězení.

Při prohlídkách celníci zajistili přes 17 milionů kusů cigaret, 25 tun tabáku a tabákového odpadu, desítky palet komponentů na výrobu cigaret, například filtry, papír, náústkový papír či velké množství obalového materiálu. Objevili i finanční hotovost v různých měnách, v přepočtu zhruba 3,8 milionu korun. S ohledem na množství zabaveného materiálu se na vyklízení areálu a odvozu podíleli také vojáci a hasiči.

Oba případy dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.