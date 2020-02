Chtěl vědět jak rychlí jsou strážníci, teď ještě navíc zjistí co umí policisté

/VIDEO/ Zásah pražských strážníků a posléze i policistů si vyžádalo řádění opilého muže v centru metropole. Před čtvrtou ráno v okolí Obecního domu v Praze 1 rozbil výlohu francouzské restaurace, kopal do odpadkových košů a do vestibulu metra Náměstí Republiky odnášel elektrické koloběžky. To vše aby zjistil za jak dlouho dorazí policejní hlídka.

Vandal u Obecního domu. | Foto: MP Praha