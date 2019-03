Muž měl smůlu, že autohlídka městské policie z Prahy 1 zrovna projížděla Václavským náměstím a všimla si, že se „pod koněm“ něco děje. Policejní dodávka zastavila, z auta okamžitě vyběhl jeden ze strážníků, ladným skokem se dostal k autorovi nápisu a povalil jej na zem a nasadil mu pouta.

„Muži při zákroku vypadl z ruky černý fix. Při kontrole u něj hlídka nalezla ještě otvírací nůž a pepřový sprej. U třiatřicetiletého pachatele byla provedena také orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem 1,3 promile,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

Strážníci podle Seifertové pro podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci případ předali Policii ČR. „Protiprávní jednání muže zaznamenal také městský kamerový systém,“ upozornila mluvčí Seifertová a poskytla médiím záznam ze zásahu včetně fotografií pořízených po zadržení neznámého vandala.

Zajímavé statistiky

V souvislosti se středečním případem zveřejnila pražská městská policie zajímavé statistiky. V roce 2018 zadrželi strážníci v Praze celkem 75 osob (z toho 13 bylo cizinců) kvůli poškozování cizí věci. Ve čtyřech případech se jednalo o nezletilé, 19krát to byli lidé ve věku od 15 do 20 let. Zbylých 52 případů se týkalo starších výtržníků.

„Od začátku letošního roku městská policie předala kolegům ze státní policie již 14 osob, z toho byly dvě ve věku do 15 let, jeden ve věku 15 až 20 let a jedenáct nad 20 let. Ve dvou případech se jednalo o cizince,“ informovala mluvčí Seifertová.

Poškození cizí věci je na rozdíl od přestupku proti majetku hodnoceno jako trestný čin - záleží také na výši škody - a pachateli hrozí odnětí svobody od šesti měsíců až šesti let v případě škody velkého rozsahu. Obvyklá sazba je jeden rok vězení.