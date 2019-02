Studentovi z batohu vytáhl peněženku s pouhými dvěma korunami, s platební kartou, kartou návštěvníka fitcentra, opencard s nahraným kuponem na městskou dopravu a stravenkami; nechyběl ani prezervativ. A obžalovaný v jednací síni nepopřel, že skutku, který je mu kladen za vinu, se skutečně dopustil. Nikoli ze zištných důvodů, ale šlo o důsledek blíže neupřesněné sexuální odchylky (o jakou konkrétní parafilii jde, při pondělním veřejném jednání soudu s poukazem na citlivost věci nahlas nezaznělo).

Bývalý soudce, který o svém onemocnění věděl, po tomto incidentu pochopil, že sám se s problémem nevypořádá – a začal jednat. Postu soudce se vzdal (už předtím ho v reakci na aféru s krádeží nadřízení pověřili pouze výkonem rešeršních prací v kanceláři) a nastoupil na psychiatrické léčení v Bohnicích. Do té doby se prý léčby obával, i když sám cítil, že odbornou pomoc znovu potřebuje – předchozí ambulantní léčení ukončil před pěti lety (což dnes vnímá jako nezodpovědné).

Měl ale strach, že by mohl přijít o vše, co pro něho bylo v životě důležité: o práci i o přítele. Také se omluvil okradenému a odškodnil ho dvěma tisícovkami. „Je mi líto, co jsem způsobil," kál se i v jednací síni. Mladíkovi, kterého si vyhlédl jako oběť, se omlouval za to, že ho okradl, i v souvislosti s tím, že kvůli jeho činu musel poškozený přijít svědčit k soudu.

Obžalovaný se k problému postavil čelem

Právě takový přístup ocenil soudce (a současně předseda okresního soudu) Petr Franc. „Obžalovaný se k problému postavil čelem – a jakýkoli trest by už byl nadbytečný," vysvětlil, proč je možno upustit od potrestání. Podle verdiktu, který za zatím nepravomocný (žalobce si ponechal lhůtu na případné podání odvolání) ale bývalý soudce musí absolvovat sexuologické léčení v ambulantní formě.

K tomu, že po dokončení nynější ústavní léčby, na niž nastoupil z vlastí vůle, bude absolvovat léčení ambulantní, a to tak dlouho, jak bude potřeba (tedy prý prakticky celoživotně), se Jan K. zavázal přímo v jednací síni.

Okradený mladík si bezprostředně po krádeži uvědomil, co se stalo. Za soudcem proto vystoupil v zastávce Nový Slivenec – a venku se domáhal vrácení svého majetku. Reakcí na první výzvu prý bylo odmítnutí – napodruhé už ale peněženka držitele změnila. Oba muži pak společně počkali na příjezd přivolaných strážníků. Podle svědků se vše ohrávalo poklidně, nejednalo se o žádné vypjaté scény.